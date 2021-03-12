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【大行報告】瑞信看好呢隻電訊股 上調今年盈利預測 　目標價潛在升幅36%

股樓投資 16:32 2021/03/12

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瑞信發表報告，上調中國聯通（00762）今年盈利預測1.6%，並下調資本開支預測5.1%，維持「跑贏大市」評級，目標價6.35元。

聯通周五（12日）收報4.63元，跌4.3%，成交10億元，距目標價潛在升幅36%。

【延伸閱讀】冠軍分析師張憶東：3月中美復甦概念 嚴選10隻周期價值股【見下頁

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報告指出，聯通早前公布全年業績，第四季移動服務收入同比增3.9%，較第一及第二季跌4.1%及1.4%，以及第三季增長2.5%改善。集團去年全年整體服務收入增4.3%，符合預期。

瑞信表示，由於5G營運支出上升及除息、稅開支、攤銷、折舊前盈利（EBITDA）跌0.3%，去年EBITDA利潤率跌1.6個百分點。隨著利息成本持續下降，淨利潤增10.3%，較市場預期低1.9%，但高於該行預期高1%。聯通今年資本開支預算增3.5%，至700億元人民幣，而集團預期這水平已是高峰，2023年將下降。

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記者﹕李兆明

5G 大行報告 目標價 潛在升幅 中國聯通（00762）

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