【新股IPO】中銀恒生推百度認購優惠 　邊間最抵？

▲ 銀行推出百度新股認購及融資優惠。

百度（新上市編號﹕09888）周五（12日）起招股，中銀香港 （02388） 及恒生 （00011） 推出百度新股認購及融資優惠。

百度招股詳情﹕【下一頁】

中銀香港

中銀香港表示，客戶於百度公開招股期內（12日至17日）經該行以黃表認購，可獲豁免新股認購手續費。另外，該行亦推出百度新股融資認購優惠，融資成數高達9成，年利率低至0.68%，最高融資認購金額為5500萬元，有關融資申請將於下周二（16日）截止。

此外，持有中銀香港銀行賬戶的客戶若透過手機及網上銀行開立證券賬戶，首6個月可享無上限買入港股、中國A股或美股轄免經紀佣金優惠。同時，若客戶存入港股或中國A股，可享高達1萬元中銀信用卡免找數簽賬額。

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恒生銀行

恒生銀行則表示，在3月12日至17日期間，該行客戶凡經「恒生投資快」認購新股，可獲豁免手續費；若經恒生個人e-Banking或「恒生投資快」認購指定新股並申請新股貸款，可享特惠貸款年利率，實際年利率低至0.9%。

另外，恒生證券新客戶透過「恒生投資快」買入港股或A股通股票，可享6個月無限次零佣金，存入港股至新證券戶口亦可享高達3600元現金獎賞。現有證券客戶在期內透過「恒生投資快」買賣港股或A股通股票，可享經紀佣金回贈高達100元。

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編輯﹕賴奕羚