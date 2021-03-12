【大行點睇】業績盈轉虧蝕48億元 野村降港鐵評級至「中性」

港鐵公司（00066）昨日（12日）公布去年業績，截至去年12月底止，營業額425.4億元，按年跌21.9%，盈轉虧蝕48.1億元，上年同期賺119.3億元；每股虧損0.78元；派末期息0.98元，按年持平，全年股息合共1.23元。

野村發表報告指，對港鐵的鐵路+物業發展模式維持正面，未來將有7個鐵路項目及3個商場項目落成，惟其股價於過去6個月累升22%，高於恒指同期6.8%升幅，認為現價已回到疫情前，即去年1月水平，已反映其鐵路及零售租務生意回復正常。

該行指出，港鐵的定價機制最快將於明年進行檢討，預期政府將對此機制的審核更為嚴格，成本未必可以完全轉嫁予乘客。加上本港疫情反覆亦會影響乘客量回復，因此下調其今年乘客量增幅預測，由增長39%下調至32.5%，明年增幅則自7.5%上調至10%。基於回復速度較慢，該行相應下調其今年每股盈利預測18%，目標價由48.2元下調至46.5元，評級由「買入」降至「中性」。

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記者﹕郭秀慧