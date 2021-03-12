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首個開腔王室成員 威廉稱將與弟弟哈里對話 強調王室家庭不是種族主義者

環球政經 16:43 2021/03/12

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繼日前英國傳媒報道指，英女王伊莉莎白二世有意伸出橄欖枝，預料幾日內致電身處美國加州的哈里夫婦二人，以尋求平息專訪風波，威廉王子11日出席活動時親身回應記者，將會與哈里對話，同時強調王室家庭不是種族主義者。

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報道指女王將致電哈里夫婦 以尋求平息專訪風波【下一頁

威廉王子與妻子凱特於11日訪視倫敦一間學校時，回應記者提問稱：「我們絕非一個種族主義家族。（We're very much not a racist family.）」，被問專訪後有否與哈里對話，威廉王子則表示「我還未與他說話，但我將這樣做。（I haven't spoken to him yet but I will do.）」

梅根接受美國名嘴訪問 指英國皇室擔憂兒子膚色問題 梅根父回應：「不覺得英國人是種族主義者」【下一頁

梅根指控王室種族歧視其中一項重點指，在她懷著兒子阿奇的時候，有王室成員擔心兒子的膚色到底「有幾深」，英國《每日鏡報》引述消息人士指，女王將私下逐一約見王室成員，以查明梅根指控是否屬實。《每日郵報》則報道，女王願伸出橄欖枝，釋出善意，幾日內親自致電給哈里夫婦二人，避免風波再擴大。

 

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責任編輯：陳楚琨

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