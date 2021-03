首個開腔王室成員 威廉稱將與弟弟哈里對話 強調王室家庭不是種族主義者

繼日前英國傳媒報道指,英女王伊莉莎白二世有意伸出橄欖枝,預料幾日內致電身處美國加州的哈里夫婦二人,以尋求平息專訪風波,威廉王子11日出席活動時親身回應記者,將會與哈里對話,同時強調王室家庭不是種族主義者。

▼ 點擊圖片放大 +3 +2

報道指女王將致電哈里夫婦 以尋求平息專訪風波【下一頁】

威廉王子與妻子凱特於11日訪視倫敦一間學校時,回應記者提問稱:「我們絕非一個種族主義家族。(We're very much not a racist family.)」,被問專訪後有否與哈里對話,威廉王子則表示「我還未與他說話,但我將這樣做。(I haven't spoken to him yet but I will do.)」

梅根接受美國名嘴訪問 指英國皇室擔憂兒子膚色問題 梅根父回應:「不覺得英國人是種族主義者」【下一頁】

梅根指控王室種族歧視其中一項重點指,在她懷著兒子阿奇的時候,有王室成員擔心兒子的膚色到底「有幾深」,英國《每日鏡報》引述消息人士指,女王將私下逐一約見王室成員,以查明梅根指控是否屬實。《每日郵報》則報道,女王願伸出橄欖枝,釋出善意,幾日內親自致電給哈里夫婦二人,避免風波再擴大。

【《iMoney》最具國際視野的投資理財創富頻道 -- 融滙國際最好、最新的投資理財智慧及方法,讓讀者盡快踏上「財務自由」之路】

# 國際視野 精明理財 盡在iMoney全新網站【imoneymag.com】

# 如欲查看更多iMoney全新網上專欄的內容請【https://bit.ly/2zJY7DJ】

# 即Like iMoney智富雜誌 專頁【設定為 搶先看/See First】搶盡投資先機



責任編輯:陳楚琨