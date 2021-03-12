  • 26°C
香港時間 : 2021312日 (五) 17:08
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

會員活動

專題:iM新經濟時代

熱門關鍵字 : 金價 美股 財務自由 室內設計 居屋 IPO 巴菲特 李嘉誠 特約
hket

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢分析

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢分析

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【大行報告】大摩指京東上季業績好壞參半　對其未來10年增長潛力看法正面　評級維持「增持」

股樓投資 16:57 2021/03/12

分享：

摩根士丹利發表研究報告指，京東集團(09618)  去年第四季業績好壞參半其中按非通用會計準則計算利潤勝預期，加上用戶增長強勁，不過毛利率及經營利潤率均遜預期，不過仍估計公司今年首季收入增長強勁，惟新業務投資或會拖累利潤表現，短期或困擾投資者。

該行指出去年第四季按非通用會計準則計算，集團淨利24億元人民幣，好過該行預期，主要受惠期內收入增長符預期，同時稅款亦少過預期；淨收入增長31.4%，較該行預測高兩個百分點，相信是由一般產品及新業務帶動；毛利率按年收窄0.2個百分點至13.9%，主要因為產品組合轉變，經營利潤率亦差過預期。值得留意的是年度活躍用戶增長30.4%至4.72億戶，當中第四季淨增3,000萬戶，較第三季有所加快

京東管理層指出，社區團購業務現時仍處初步階段，對其未來十年的增長潛力看法正面，現時其社區團購業務涉足逾30個城市，並正探索最有效的商業模式。該行將公司2021-23年按非通用會計準則計算淨利預測分別降3.6%、1.7%及3.2%，美股目標價維持92美元，評級「增持」。

大行對京東評級及目標價：

 

 

 

iMoney》最具國際視野的投資理財創富頻道 -- 融滙國際最好、最新的投資理財智慧及方法，讓讀者盡快踏上「財務自由」路】

 
國際視野精明理財盡在iMoney全新網站【imoneymag.com
如欲查看更多iMoney全新網上專欄的內容請【https://bit.ly/2zJY7DJ
#Like iMoney智富雜誌專頁【設定為搶先看/See First】搶盡投資先機

撰文 : 周兆邦

京東集團—SW（09618） 港股

上一篇文章

【上車之選】仲有平過「4球」私樓? 屯門樓仔2房戶 區內客斥389萬元承接自住

下一篇文章

【網絡熱話】準時 = 遲到？ 遲到1秒鐘就遲到 前半小時仲要唔出時薪？ 網民：直接辭職走人
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版

推薦文章

【新股IPO】百度9888明日招股抽唔抽？ 入場費14899元　招股價上限295元
【新股IPO】百度9888明日招股抽唔抽？ 入場費14899元　招股價上限295元
【低水上車】呢度仲有樓價低過2球之選 買家睇樓一日即撲入市 198萬購2房
【低水上車】呢度仲有樓價低過2球之選 買家睇樓一日即撲入市 198萬購2房
【大行點睇】呢隻股今年有望虧轉盈 瑞信目標價一口氣升10倍？
【大行點睇】呢隻股今年有望虧轉盈 瑞信目標價一口氣升10倍？
【大行報告】滙豐料內地研發新高鐵　呢隻舊經濟股將受惠　 料現價有逾70%升幅
【大行報告】滙豐料內地研發新高鐵　呢隻舊經濟股將受惠　 料現價有逾70%升幅
【職場熱話】月薪3萬2返5日要OT VS月薪2萬8返5日半Hea工 網民一面倒揀呢份？
【職場熱話】月薪3萬2返5日要OT VS月薪2萬8返5日半Hea工 網民一面倒揀呢份？
【職場熱話】想搵工要先辭職？網上惹熱議　網民：不會有公司願意等你一個月
【職場熱話】想搵工要先辭職？網上惹熱議　網民：不會有公司願意等你一個月