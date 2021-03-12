【大行報告】大摩指京東上季業績好壞參半　對其未來10年增長潛力看法正面　評級維持「增持」

摩根士丹利發表研究報告指，京東集團(09618) 去年第四季業績好壞參半，其中按非通用會計準則計算利潤勝預期，加上用戶增長強勁，不過毛利率及經營利潤率均遜預期，不過仍估計公司今年首季收入增長強勁，惟新業務投資或會拖累利潤表現，短期或困擾投資者。



該行指出去年第四季按非通用會計準則計算，集團淨利24億元人民幣，好過該行預期，主要受惠期內收入增長符預期，同時稅款亦少過預期；淨收入增長31.4%，較該行預測高兩個百分點，相信是由一般產品及新業務帶動；毛利率按年收窄0.2個百分點至13.9%，主要因為產品組合轉變，經營利潤率亦差過預期。值得留意的是年度活躍用戶增長30.4%至4.72億戶，當中第四季淨增3,000萬戶，較第三季有所加快。

京東管理層指出，社區團購業務現時仍處初步階段，對其未來十年的增長潛力看法正面，現時其社區團購業務涉足逾30個城市，並正探索最有效的商業模式。該行將公司2021-23年按非通用會計準則計算淨利預測分別降3.6%、1.7%及3.2%，美股目標價維持92美元，評級「增持」。

大行對京東評級及目標價：