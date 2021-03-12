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【大行點睇】花旗料內地銷售復甦 籲買入滔搏

股樓投資 21:37 2021/03/12

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花旗發布研究報告指，預計滔搏（06110）2021年的首2個月收入按年增長逾45%，較市場預期高。該行予滔搏「買入」評級，目標價14.55元。滔搏全日跌1.6%，收報12.52元，成交1.8億元。

Nike及Adidas的內地零售商寶勝國際公布，今年首兩個月累計收入按年上升44%，顯示Nike及Adidas2021年第一季在內地市場的銷售強勁復甦。該行認為，滔博過往的收入表現大多較寶勝佳，因此預期滔搏今年首兩個月累計增長逾45%。

[阿里巴巴9988] 傳阿里面臨 破紀錄反壟斷罰款 或需剝離非電商資產  詳情請看[下一頁]

花旗又指，考慮到滔搏優於行業的零售折扣表現以及渠道庫存管理，且財年下半年受益於經營槓桿的正向貢獻，該行料滔搏的2021財年EBIT將高於市場預期。在內地運動用品版塊中，該行續推薦滔搏。

滔搏大行目標價一覽：

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【大行報告】中海油獲瑞銀點名睇好 潛在升幅逾30%  詳情請看[下一頁]

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撰文 : 趙家盈

港股 大行報告 運動用品 滔搏（06110） 買入 目標價 Adidas Nike

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