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【香港疫情】蘭桂芳PURE亦有1人確診　Ursus健身群組傳涉多間銀行

股市 14:54 2021/03/12

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中環蘭桂芳的健身中心PURE Fitness亦有1人確診，確診者本周二（9日）最後一次到訪蘭桂芳PURE。

西營盤健身中心「Ursus Fitness」爆發群組感染，傳牽涉HSBC滙豐銀行、渣打、花旗、瑞信等多間金融機構，令中環人心惶惶。另一位於中環蘭桂芳的健身中心PURE Fitness亦有1人確診，確診者本周二（9日）最後一次到訪蘭桂芳PURE。

Ursus Fitness所爆發的感染群組，截至昨日已經有約50人初步確診或確診。另有消息指，香港今日確診約60宗確診個案，大部分涉及Ursus Fitness群組。

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滙豐總行員工初步確診、渣打有密切接觸者　多家銀行職員傳涉Ursus群組【下一頁】

此外，另一連鎖健身中心PURE Fitness的中環分店亦有人確診。PURE Fitness今日通知客戶，得悉1名持卡人確診，並曾經在周二（9日）中午12時15分至1時半，到訪蘭桂芳的PURE Fitness California Tower。

確診者周二到訪期間　獨自跑步未有佩戴口罩

確診者當時主要於treadmill跑步機運動，並沒有參與任何團體健身班或到訪nood food。除獨自一人跑步及沐浴時，她於其他時間皆有佩戴口罩。 該持卡人於3月10日初步確診，並於今天確診。 

PURE Fitness表示，為安全起見，所有曾於相關或類近時間到訪涉事中心的持卡人，將於以上確診人士確診起14天內暫不能到訪中心，將會對他們作個別通知。

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疫情 金融機構 金融 銀行 滙豐控股（00005） 健身 跑步 口罩 西營盤 香港

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