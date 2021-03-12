【樓市熱話】元朗公屋樓價突破500萬 登新界西北公屋王 網民驚嘆：三十年公屋都500萬？？

近日二手樓市升勢持續，連公屋單位造價也受帶動，朗屏邨一個單位樓價逾500萬，登新界西北公屋王寶座，引來討論區網民熱話，不少網民都驚訝公屋的成交價可以到這麼高。

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據土地註冊處資料顯示，元朗朗屏邨珠屏樓低層14室，實用面積443平方呎，原則為2房間隔，上月以503.7萬元售出，實用面積呎價11,371元，相信為已補地價成交。原業主於2007年以12.1萬元購入，料是次屬已補價自由市場轉售，即使扣除補地價金額相信業主仍獲利甚豐。

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不少網民都驚嘆元朗樓價近日持續高企，「元朗發生甚麼事不斷破頂」、「三十年公屋都500萬？？」、「元朗業主不瘋狂『反價』真是對不起自己」、「嘩，元朗公屋也500萬，真是銀紙眨值了....」更有網民笑言「公屋仔會走出來就住公屋的人多有錢。」

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責任編輯：黃苑筠