▲ 【螞蟻上市觸礁】螞蟻集團訂自律準則 「借唄」研設冷靜期

阿里巴巴 （09988） 旗下螞蟻集團自叫停上市後重整業務，螞蟻集團最新向外公布「數字金融平台自律準則」，涵蓋理財平台、保險平台、消費信貸平台、小微經營者貸款平台和芝麻信用5大方面。螞蟻集團稱，期望平台可建立專業和嚴格機構進出機制，對所有機構一視同仁。

螞蟻集團表示，現時有100家內地銀行、90家保險機構、170家資管機構入駐螞蟻平台，累計有逾5億用戶、逾3000萬小微經營者使用數字金融服務。

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平台自律準則提出多項措施，包括 要求螞蟻理財平台打擊誘導性營銷，加強風險提示和投資者適當性管理；小微商家貸款平台應當積極引導用戶合理使用資金，防止小微信貸資金流入股市、樓市等；消費信貸平台應遵循「適當性原則」進行額度授信，不對未成年人放貸，不對償還能力低或年輕群體發放超出基本生活所需的額度等等。

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螞蟻集團首席法務官周志峰表示，螞蟻非常認同浙江金融科技倫理委員會提出的七項倡議，會在法律合規、防範風險，也會確保倫理責任和社會責任。

另外，有內地傳媒報道，螞蟻集團正評估為「借唄」推出貸款冷靜期功能，諮詢用戶對首次借款7天內可反悔和全額還款的意見。螞蟻集團正評估相關冷靜期功能的可行方案，倡導理性借貸。

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編輯：麥德銘