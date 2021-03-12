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【NIKE】投入3000萬美元抗疫　5年內供應鏈廢棄物100%不入堆填區

商業 14:22 2021/03/12

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Nike公佈2020財政年度《影響力報告》，當中提及全新29項2025財政年度目標。

去年新冠肺炎疫情爆發，全球民眾的生活、工作均受影響。Nike基金會與Nike投入超過3,000萬美元，幫助世界各地對抗疫情。同時，Nike又製造和捐贈大量個人防護設備以及過濾呼吸器予醫護人員。

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另外，Nike又總計捐贈了超過14萬件價值逾570萬美元的產品，包括超過32,000對專為醫院工作環境設計的Air Zoom Pulse運動鞋等裝備。

可持續發展亦是Nike的關注議題，並訂下未來五年的全新目標。Nike希望透過100%可再生能源供能等措施，令私人營運設施的溫室氣體排放量減少70%。

同時，品牌希望50%主要原材料可使用環境友好型材料、10倍數量的成品廢棄物將用於翻新、回收或捐贈。從而令供應鏈中產生的廢棄物100%不進入垃圾堆填區，其中80%回收並重新應用到Nike產品等生產中。

另一方面，Nike將進一步提升內部以及供應鏈的平等與包容性，到2025年財政年度，女性在Nike全球員工的目標佔率為50%，在Nike領導層中的估率達到45%。

責任編輯：葉泳珊

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