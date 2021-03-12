【蘋果環保政策】iPhone 12啟用新維修方案　玻璃機背可提供單獨維修服務

▲ 為減少產品對環境造成的影響，Apple早前就宣布，將提供iPhone機背零件，讓維修人員可針對損壞的部分更換零件。

相信不少iPhone用戶都傾向直接到Apple原廠維修手機，特別是在保養期內，Apple或會直接「一換一」。不過，為減少產品對環境造成的影響，Apple早前就宣布，將提供iPhone機背零件，讓維修人員可針對損壞的部分更換零件。有外媒指，Apple將為iPhone 12系列提供玻璃機背單獨維修服務。

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外媒MacRumors上月曾報道指，他們取得Apple內部文件曝光新維修方案，將針對iPhone 12 mini和iPhone 12提供機背零件維修。據悉，有關方案已擴展，Apple現已安排用於四款iPhone 12系列的「iPhone後蓋組」，後蓋及後背玻璃，但並不包含屏幕和後置相機鏡頭模組。

Apple表示，如果用戶的iPhone 12 Pro後玻璃破裂，則可到Apple Store或授權服務提供商，進行維修以替換後蓋，並同時保留其原始顯示屏幕和相機。因此，如要原機維修的話，必須確保iPhone的顯示屏和後置鏡頭都要原好無缺，才能符合維修資格。

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不過，Apple暫時仍未有後蓋破裂的維修費用參考，詳細的方案內容，以及維修費用，仍有待門市檢測後才能知曉。

責任編輯：施雯雯