  • 26°C
香港時間 : 2021312日 (五) 17:30
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

會員活動

專題:iM新經濟時代

熱門關鍵字 : 金價 美股 財務自由 室內設計 居屋 IPO 巴菲特 李嘉誠 特約
hket

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢分析

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢分析

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

輝瑞/BioNTech指有數據顯示 疫苗高達94％能有效預防無症狀感染

環球政經 17:12 2021/03/12

分享：

輝瑞公司和BioNTech SE週四(11日)表示，根據以色列的真實接種疫苗後所提供的數據，輝瑞/BioNTech疫苗在預防無症狀感染方面有高達94％效率，這意味着它可以大大減少病毒的傳播。兩間公司還表示分析結果顯示疫苗在預防症狀性疾病，嚴重疾病和死亡方面的有效率更達97％。

Novavax疫苗有效率達96％ 對變種病毒有效率同樣提升 下一頁

由於測試樣本有超過80％為英國的變種病毒(B.1.1.7)，結果證實疫苗對其變種病毒帶來有效的證據。至於南非變種病毒(B.1.351)方面，以色列只有有限的病毒感染數量，故此無法評估疫苗對該變種病毒的有效性。

歐國接種阿斯利康疫苗後現血栓 巴育取消注射計劃 暫緩全國疫苗接種工作 【下一頁

在疫苗接種計劃方面，以色列處於世界領先地位，根據以色列衛生部的數據，截至週三(10日)以色列900萬人口中約55％已經接受了至少一劑輝瑞/BioNTech 疫苗，更有43％的人已完成兩劑疫苗的接種。

以色列衛生部先前在1月17日至2月6日中所收集的數據發現，輝瑞/BioNTech所研發的疫苗可將包括無症狀病例的感染減少89.4％，亦可將有症狀病例的感染減少93.7%。

 

【《iMoney》最具國際視野的投資理財創富頻道 -- 融滙國際最好、最新的投資理財智慧及方法，讓讀者盡快踏上「財務自由」之路】

# 國際視野 精明理財 盡在iMoney全新網站【 imoneymag.com 

# 如欲查看更多iMoney全新網上專欄的內容請【https://bit.ly/2zJY7DJ

# 即Like iMoney智富雜誌 專頁【設定為 搶先看/See First】搶盡投資先機

責任編輯：羅浩濂

疫情 BioNTech 疫苗

上一篇文章

日本首相菅義偉擬4月訪美 首次與拜登會談

下一篇文章

【上車之選】仲有平過「4球」私樓? 屯門樓仔2房戶 區內客斥389萬元承接自住
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版

推薦文章

【大行報告】滙豐料內地研發新高鐵　呢隻舊經濟股將受惠　 料現價有逾70%升幅
【大行報告】滙豐料內地研發新高鐵　呢隻舊經濟股將受惠　 料現價有逾70%升幅
【新股IPO】百度9888明日招股抽唔抽？ 入場費14899元　招股價上限295元
【新股IPO】百度9888明日招股抽唔抽？ 入場費14899元　招股價上限295元
【大行點睇】呢隻股今年有望虧轉盈 瑞信目標價一口氣升10倍？
【大行點睇】呢隻股今年有望虧轉盈 瑞信目標價一口氣升10倍？
【低水上車】呢度仲有樓價低過2球之選 買家睇樓一日即撲入市 198萬購2房
【低水上車】呢度仲有樓價低過2球之選 買家睇樓一日即撲入市 198萬購2房
【職場熱話】月薪3萬2返5日要OT VS月薪2萬8返5日半Hea工 網民一面倒揀呢份？
【職場熱話】月薪3萬2返5日要OT VS月薪2萬8返5日半Hea工 網民一面倒揀呢份？
【職場熱話】想搵工要先辭職？網上惹熱議　網民：不會有公司願意等你一個月
【職場熱話】想搵工要先辭職？網上惹熱議　網民：不會有公司願意等你一個月