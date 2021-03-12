輝瑞/BioNTech指有數據顯示 疫苗高達94％能有效預防無症狀感染

輝瑞公司和BioNTech SE週四(11日)表示，根據以色列的真實接種疫苗後所提供的數據，輝瑞/BioNTech疫苗在預防無症狀感染方面有高達94％效率，這意味着它可以大大減少病毒的傳播。兩間公司還表示分析結果顯示疫苗在預防症狀性疾病，嚴重疾病和死亡方面的有效率更達97％。

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由於測試樣本有超過80％為英國的變種病毒(B.1.1.7)，結果證實疫苗對其變種病毒帶來有效的證據。至於南非變種病毒(B.1.351)方面，以色列只有有限的病毒感染數量，故此無法評估疫苗對該變種病毒的有效性。

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在疫苗接種計劃方面，以色列處於世界領先地位，根據以色列衛生部的數據，截至週三(10日)以色列900萬人口中約55％已經接受了至少一劑輝瑞/BioNTech 疫苗，更有43％的人已完成兩劑疫苗的接種。

以色列衛生部先前在1月17日至2月6日中所收集的數據發現，輝瑞/BioNTech所研發的疫苗可將包括無症狀病例的感染減少89.4％，亦可將有症狀病例的感染減少93.7%。

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責任編輯：羅浩濂