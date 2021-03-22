減碳趨勢銳不可當    捕捉箇中投資機會 

《巴黎協定》於2015年獲通過時百廢待興，市場當時仍然認為只是『燒錢』，但現時減少碳排放已成為市場焦點，晉達資產管理大中華零售業務主管鄧嘉南及主題股票團隊聯席主管Deirdre Cooper更形容是超級大趨勢。

鄧嘉南（Marco）開宗明義指出，目前全球大約有77個國家、超過100個城市已承諾在2050年前達致「淨零碳排放」目標¹，減碳在全球已達成共識，屬於不可逆轉的超級大趨勢。



減碳已非流於表面

「溫室效應、氣候反常等問題，已威脅全球人類生存。因此，減碳以緩和氣候變遷成為刻不容緩的工作。各國必須全面改造能源系統、運輸系統和多個經濟環節，以過渡至低碳經濟。聯合國政府間氣候變化專門委員會估計，在2035年之前，全球每年需要投放2.4萬億美元以控制氣溫上升在攝氏1.5度。若上市企業參與此長線增長趨勢，所帶來的盈利前景將獲投資者高度重視，股價從而受惠。」



近期減碳概念股累積升幅不少，不過Marco認為仍有上升空間：「現時只反映投資者由不認識到認識減碳，仍是超級大趨勢的初步，未來仍會出現如中國對碳排放提出目標等重要里程碑。」



Deirdre指出：「投資減碳概念，並不是企業自稱減排就盲信，我們除了深入研究公司的盈利前景、回報的可持續性及競爭優勢外，更要求至少50%的盈利來自於減碳相關的行業，並評估產品或服務的生產過程中直接或間接碳排放，以及產品或服務本身能否對避免碳排放作出貢獻。」



三大主題值得投資

「在眾多減碳板塊中，我們最看好三大主題 — 可再生能源、電氣化及資源效益。」

「除了最先提倡的歐洲外，中美兩國為全球碳排放量最大的國家，美國新任總統拜登已重返《巴黎協定》，中國國家主席習近平提出2060年要達到碳中和，在主要經濟體的大力推動下，為減碳投資提供強勁的上升潛力。」



Marco提醒假如物色減碳基金，要留意投資團隊的實力。他舉例指晉達基金經理經驗豐富，不少更來自歐洲：「由於歐洲是全球最先提出減碳的地區之一，對減碳有更深的了解。例如Deirdre在綠色金融有十多年經驗，見證減碳由無到有再走到全球的過程。」

他補充指：「環境行業的發展複雜，因此必需具備專業知識及專屬研究，以了解這個行業的運作及盈利模式，才能夠分析最新發展對行業及個別企業的影響，從而發掘最具吸引力的減碳投資機會。」

晉達資產管理，駕馭多變投資趨勢

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¹ 資料來源：國際可持續發展研究院 (IISD)，截至2019年9月24日。投資涉及風險。本文及網站未經證券及期貨事務監察委員會審閱，由晉達資產管理香港有限公司刊發。



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