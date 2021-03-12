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【網絡熱話】準時 = 遲到？ 遲到1秒鐘就遲到 前半小時仲要唔出時薪？ 網民：直接辭職走人

環球政經 16:57 2021/03/12

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職場上，準時上班是很多上班族的工作準則，日前有網民在討論區發帖，指自己在餐飲業工作，公司近日立下了新規定，打卡時間若超過「1秒鐘」直接視為遲到，並且前半小時不給予薪水。樓主假設自己17:00上班，卻在17:00:01打卡，前半小時不等於「白做」，這樣子只要遲到1秒就被扣半小時薪水真的沒違法嗎？引起網民熱烈回應。
 

【職場熱話】見工緊張到手震出汗點算？　網民獻計：喝少少酒  下一頁

你們有沒有興趣了解更多新規定呢？（點圖了解）

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【職場熱話】老闆一句話 職場新鮮人以為有機會發圍　同事苦惱應否提佢認清現實   【下一頁

帖文引來不少網民回覆，主要分為兩派，有些人認為新規定合理但不合情，「 感覺就是看你們遲到太多次不爽了，想辦法刁難你們一下。而且提早五分鐘到達，只有好處沒有壞處，時間管理方面努力一下。」、「這個狀態就是加班責任制，遲到一秒是絕對扣薪水的概念。」。

然而，亦有網民認為新規定不合理，勸事主辭職「月薪$25,000 (6,895港元) 以下不用考慮可以直接辭職走人」，更有網民教事主一套醒目的方法，「遲到一分鐘是遲到，加班一分鐘不算加班。那我們晚一秒打卡下班，打卡就算加班，還要支付半小時的薪水。」、「前半小時不予計時薪，那我就8：30開工。那下班打卡超過一秒，要多算我半小時的薪水。」
 

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責任編輯：陳頌潔

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