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政府請兼職助理時薪$120 支援檢測中心工作 你又肯唔肯？

理財智慧 15:23 2021/03/12

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現時疫情反覆，政府為盡早偵測確診個案，加強防控措施，不時「突擊」強制檢測大廈及工作場所。民政事務總署近日聘請兼職行動助理，時薪$120，入職條件只要小學六年級或以上教育程度或同等學歷。雖然要在流動採樣站或社區檢測中心的登記處當值，負責支援檢測後勤服務等等，有一定風險，不過現時市場不景氣，不知道待業人士會否應徵賺賺外快？ 

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主要職責：

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申請方法：

申請表格[GF340(03/2013 修訂版)]可向民政事務總署各區民政諮詢中心或勞工處就業科索取或從公務員事務局互聯網站(http://www.csb.gov.hk)下載。

填妥表格後，須於截止日期或之前連同學歷/成績表/工作證明文件（如履歷表、僱主信等）副本親身遞交或郵寄至旺角聯運街30號旺角政府合署6樓
油尖旺民政事務處人事組。如親身遞交，請於截止申請日當天下午五時前送達上述地址。

如以郵寄方式遞交申請，申請日期以郵戳日期為準。信封面上標明「應徵兼職非公務員合約行動助理(強制檢測公告／限制與檢測宣告)」

查詢電話：2399 2579

截止申請日期(日/月/年) ：17/03/2021 下午5時

 

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責任編輯：陳楚琨

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