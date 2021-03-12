美核動力潛艇遭揭環境惡劣 軍官與蝨共眠近一年

美國核動力潛艇康涅狄格號（USS Connecticut attack submarine，SSN-22），遭揭內部環境惡劣，船上人員透露，艇內蝨患嚴重，持續近一年仍未解決，部分海軍因床虱問題需睡在潛艇外的住所。

美國《海軍時報》（The Navy Times）報道，有軍官表示床蝨問題自2020年3月，在北冰洋一次訓練後出現，已經維持了近一年時間，船上人員曾多次投訴，但相隔一年仍未解決，水手已經被咬到有恐懼。

美國再有演員踩過界？ 奧斯卡影帝考慮選德州州長 【下一頁】

現時該潛艇正停泊在華盛頓州的一個基地，有船上人員為了避免被咬，選擇睡在潛艇外的住所，亦有人選擇睡在椅子或地板上。美國太平洋艦隊潛艇部隊發言人菲爾茨（Cynthia Fields）承認收到床蝨問題投訴， 並聲稱一直未有在船上看見害蟲（no “physical presence” of the pests）。

菲爾茨透露在12月收到床蝨投訴後，已經對睡架進行蒸汽清潔，並檢查床墊、清洗及更換床單，海軍昆蟲學家亦曾到訪，試圖解決問題。惟水手表示問題並沒有解決，更憂慮下船後會將床蝨帶回家中。

美國Novavax疫苗有效率96% 百分百預防重症及死亡 【下一頁】

菲爾茨指會制定適當對策，將繼續努力解決船員問題。據報該潛艇現時約擁有100名船員。

責任編輯：李俊儀