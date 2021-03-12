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【中電股價】中電出售澳洲燃氣廠Iona訴訟和解　料無重大賠償

股市 13:52 2021/03/12

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中電旗下的EnergyAustralia與Lochard Energy就出售Iona燃氣廠所引起的訴訟達成和解協議。（資料圖片）

中電控股（00002）公布，其全資附屬公司EnergyAustralia，與Lochard Energy就出售燃氣廠Iona所引起的訴訟達成和解，和解事項主要包括EnergyAustralia須支付的款項。中電表示，有關索賠導致集團有重大經濟利益流出的可能性不大，認為和解協議符合公司及股東最大利益。

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中電中午發通告披露，系內的EnergyAustralia就出售燃氣廠lona所引起的索償達成全面及最終的和解協議，和解協議主要包括EnergyAustralia將對Lochard Energy支付的款項，其次是延長Iona現時為EnergyAustralia提供儲氣服務的長期商業關係。

中電最新報73.9元，升0.45元或0.6%，成交1.19億元。

2015年12月，EnergyAustralia出售lona予Lochard Energy。至2017年5月，Lochard Energy就EnergyAustralia對有關儲存庫的技術表現和燃氣廠擴 建能力的若干陳述欠缺完整或具誤導性展開法律訴訟程序。

訴訟原定在今年5月開始審理，但由於有關方在3月初參與調解，最終在昨日（11日）達成和解協議。董事會經考慮出售事項、該等索賠、調解過程，以及原定審訊程序後，認為和解協議符合本公司及股東的最大利益。

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編輯：趙穎妍

港股 收息股 公用股 經濟 中電控股（00002） 派息 中電

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