【新冠疫苗】印度兩長者接種後 心臟病發死亡

新冠肺炎疫情全球大流行，印度等多國加緊為民眾接種新冠疫苗，但各地接連有民眾接種新冠疫苗後死亡的個案。印度有兩名長者接種新冠疫苗後心臟病發死亡，當局指正調查兩人的死因是否與接種新冠疫苗有關。

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印度媒體報道，兩名死者為印度西部孟加拉邦大吉嶺地區的居民，均為接種由牛津大學與阿斯利康（Astrazeneca）研發、印度當地生産的Covishield疫苗。

首名死者為75歲的婦人帕魯爾·杜塔（Parul Dutta），是一名心房顫動症患者。她於當地周一（8日）下午接種疫苗，即場並未出現副作用並回家。但她於同日傍晚出現腹瀉等症狀，被送往醫院救治。她的病情其後惡化，於同日晚上因心房顫動死亡。

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另一名死者為65歲的男子克里希納·杜塔（Krishna Dutta），於周一上午接種首劑疫苗，在現場未出現不適情況。他回家後於同日下午開始嘔吐，翌日清晨5點出現呼吸困難，並於半小時内死亡。

當局指克里希納於5年至6年前已患有高血壓，初步屍檢報告指他有心臟肥大、心肌纖維化等心臟問題，過往更可能曾經有心肌梗塞。當局正等待最終屍檢結果，並會將報告提交政府委員會審查。

圖解接種疫苗注意事項

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責任編輯：鄭錦玲