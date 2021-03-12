  • 27°C
香港時間 : 2021312日 (五) 14:07
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

免費登記

專題:退休理財

熱門關鍵字 : ATMX 新經濟股 收息 騰訊 阿里巴巴 滙豐 美國大選 上車盤 退休規劃 ETF

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢分析

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢分析

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【新冠疫苗】印度兩長者接種後 心臟病發死亡

環球社會熱點 13:43 2021/03/12

分享：

新冠肺炎疫情全球大流行，印度等多國加緊為民眾接種新冠疫苗，但各地接連有民眾接種新冠疫苗後死亡的個案。印度有兩名長者接種新冠疫苗後心臟病發死亡，當局指正調查兩人的死因是否與接種新冠疫苗有關。

【牛津疫苗】歐盟多國及泰國停用 怕引發嚴重凝血 【下一頁】

印度媒體報道，兩名死者為印度西部孟加拉邦大吉嶺地區的居民，均為接種由牛津大學與阿斯利康（Astrazeneca）研發、印度當地生産的Covishield疫苗。

首名死者為75歲的婦人帕魯爾·杜塔（Parul Dutta），是一名心房顫動症患者。她於當地周一（8日）下午接種疫苗，即場並未出現副作用並回家。但她於同日傍晚出現腹瀉等症狀，被送往醫院救治。她的病情其後惡化，於同日晚上因心房顫動死亡。

【牛津疫苗】南韓准65歲或以上接種 延至12周後打第二劑 【下一頁】

Novavax疫苗有效率96% 百分百預防重症及死亡 【下一頁】

另一名死者為65歲的男子克里希納·杜塔（Krishna Dutta），於周一上午接種首劑疫苗，在現場未出現不適情況。他回家後於同日下午開始嘔吐，翌日清晨5點出現呼吸困難，並於半小時内死亡。

當局指克里希納於5年至6年前已患有高血壓，初步屍檢報告指他有心臟肥大、心肌纖維化等心臟問題，過往更可能曾經有心肌梗塞。當局正等待最終屍檢結果，並會將報告提交政府委員會審查。

圖解接種疫苗注意事項

    點擊圖片放大
    +8
    +7

責任編輯：鄭錦玲

相關文章

【東京奧運】獲中國贈疫苗 IOC：衷心感激
今日
【東京奧運】獲中國贈疫苗 IOC：衷心感激
【新冠疫苗】以國政府：輝瑞有效預防無症狀新冠肺炎
今日
【新冠疫苗】以國政府：輝瑞有效預防無症狀新冠肺炎
【牛津疫苗】歐盟多國及泰國停用 怕引發嚴重凝血
今日
【牛津疫苗】歐盟多國及泰國停用 怕引發嚴重凝血
Novavax疫苗有效率96% 百分百預防重症及死亡
今日
Novavax疫苗有效率96% 百分百預防重症及死亡
【牛津疫苗】南韓准65歲或以上接種 延至12周後打第二劑
2021/03/11
【牛津疫苗】南韓准65歲或以上接種 延至12周後打第二劑
傳染病 疫情 印度 AstraZeneca（美：AZN） 疫苗 新冠肺炎 全球大流行 新冠肺炎疫情

上一篇文章

【新冠疫苗】印度增至4死 各地接種後死亡個案一覽（不斷更新）

下一篇文章

美國再有演員踩過界？ 奧斯卡影帝考慮選德州州長
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版

推薦文章

新型冠狀肺炎全球疫情（03月12日 時間13:00）
新型冠狀肺炎全球疫情（03月12日 時間13:00）
【新冠疫苗】印度增至4死 各地接種後死亡個案一覽（不斷更新）
【新冠疫苗】印度增至4死 各地接種後死亡個案一覽（不斷更新）
寸爆梅根名咀摩根：以為投訴會令我收聲？錯了
寸爆梅根名咀摩根：以為投訴會令我收聲？錯了
哈里梅根脫離王室錢從何來? 原來靠父幹
哈里梅根脫離王室錢從何來? 原來靠父幹
【英國王室】英女王究竟講咗咩？ 英媒Q&A拆解聲明
【英國王室】英女王究竟講咗咩？ 英媒Q&A拆解聲明
哈里梅根個仔點解唔係王子？查理斯未登基
哈里梅根個仔點解唔係王子？查理斯未登基