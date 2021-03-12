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【新能源車】電動車電池爭奪　Tesla自研電池降成本

科技 13:38 2021/03/12

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凱恩能源研究顧問公司的報告顯示，Tesla的電池採購價格平均比業界低23%。

全球環保意識盛行，各國都推出電動車相關政策，務求節能減廢。國際能源署預計，全球電動車總數將以每年36%的複合成長率持續增加，在2030年將達至2.45億輛。電動車浪潮令寧德時代、LG化學及Panasonic等電池製造商投入發展及生產電動車電池，而車廠亦各出奇媒爭取電池供應。凱恩能源研究顧問公司的報告顯示，Tesla的電池採購價格平均比業界低23%，令該車廠在Model 3大賣的情況下，仍可降價吸客。

電池如心臟　車廠邀電廠結盟

電池佔不少電動車的製造成本三分之一或以上，其重要性可算是電動車的心臟。現時，寧德時代、LG化學及Panasonic三大電池製造商的產品都已獲得全球多間車廠選用，各自有其合作夥伴。

以寧德時代為例，去年已獲得日本車廠本田（Honda）入股，並合作發展電池技術及研究電池回收。而寶馬（BMW）亦與寧德時代合作，將於德國設立電池廠。同時，Panasonic去年亦與Toyota合資成立公司Prime Planet Energy Solutions。

自製電池降成本　Tesla：盼減54%成本

除了以結盟方式拉攏電池商外，亦有車廠選擇與電池製造商協商，以大量的訂單換取購買電池的優惠價。凱恩能源研究顧問公司的報告指出，Tesla均有從上述三間電池廠商購買電池，電池（每千瓦∕小時）的平均價格為142美元（約港幣1,102元）。可是，通用汽車的電池（每千瓦∕小時）的平均價格卻是169美元（約港幣1,311元），而業內的平均價格則為186美元（約港幣1,443元）。

【半導體短缺】無懼晶片荒　豐田：全年利潤料提高54％

由於電池佔電動車大部分的成本，因此電池也是控制汽車價格最重要的因素。報告指，Tesla在這方面擁有絕對的領先優勢，或可持續約十年的時間。Tesla行政總裁Elon Musk早於去年9月透露，品牌的目標是把電池成本降低54%，除了以優惠價購買電池，亦會嘗試在工廠內自行生產部分的電池。

責任編輯：楊匡然

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