【三星新機】三星宣布3月17日舉行發表會　料公布Galaxy A系列3款新手機

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早於本年1月份，三星（Samsung）舉辦首場Unpacked活動。最近官方又再宣布，將在下週舉行Galaxy Awesome Unpacked發佈會。據消息指出，是次三星會公布3款Galaxy A系列中階手機。
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近日，三星對外發出邀請函，宣布在香港時間3月17日晚上11時，將透過官方YouTube頻道及官網直播發布會。是次活動以「Awesome」作為主題，外界料會公布Galaxy A52 4G 和5G版，以及Galaxy A72共三款手機。
三星推出的中高階Galaxy A 系列手機，一向相當受到消費者歡迎。據早前消息所指，Galaxy A52 5G版搭載 S750G處理器，提供120Hz刷新率，具有IP67防水防塵功能。4G版採用Snapdragon 720G處理器，屏幕刷新率為90Hz，兩款手機屏幕均為 6.5 吋。
另一款Galaxy A72，或配備6.7 吋手機屏幕，90Hz屏幕刷新率，支援IP687防塵防水功能，以及配備6,400萬像素四鏡頭組合，預計該機僅支援4G網絡。
責任編輯：李寶如