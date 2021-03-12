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【網購商機】IKEA年度產品名錄棄實體印刷　改推Podcast版本

商業 13:00 2021/03/12

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IKEA每年推出的產品名錄今年改用Podcast版本。

Podcast逐漸流行，就連IKEA亦要推出Podcast 趕上熱潮，藉此加強數碼營銷。

【白色情人節】DONKI買滿588元即送永生花束　尖沙咀店設「櫻の推廣會」？

據外電報道，IKEA每年推出的產品名錄今年改用Podcast版本。該Podcast長達近4小時，由旁白讀出每頁內容，並描述書內的產品。IKEA在開場白時提到，希望可以為留在家中、感到沉悶的人帶來一些新事物。

IKEA的Podcast在YouTube、Spotify及Audiobooks.com上架，免費收聽。每章節將會集中介紹不同單位，又提供裝修、佈置的貼士。

IKEA近年不斷加強網上營銷，希望可把握網購熱潮的機遇。事實上，疫情期間IKEA的生意額亦受網購刺激。民眾留家工作，住所成為暫代辦公室，使IKEA截至8月的全年銷售額急增45%。今年1月IKEA亦推出更完善的手機應用程式，讓顧客可網上購物。

【創科體驗】藉科技帶來運動新體驗？　香港科技園辦「人機合作」籃球賽

【移動支付】無接觸付款需求增　港產SoePay 推手機收款方案接受感應式付款

《ET贏商》每集請來香港企業丶品牌，分享疫下營商Tips。即看最新一集：

責任編輯：葉泳珊

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