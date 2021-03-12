美國再有演員踩過界？ 奧斯卡影帝考慮選德州州長

在美國，演藝界人人士加入政權屢見不鮮，前有阿諾舒華辛力加（Arnold Schwarzenegger） 成加州州長先例。奧斯卡影帝馬修麥康納希（Matthew McConaughey）表示正認真考慮參選德州州長。如果馬修麥康納希一旦參選德州州長，將尋求連任的現任德州州長阿博特（Greg Abbott）競爭，但馬修麥康納希政治取態仍未明朗。

現年51歲的馬修麥康納希周三（10日）出席活動時透露，自己正在認真地考慮參選德州州長。他指自己有一些東西想和大眾分享，或教導大眾，所以正在思考人生下一個角色，可以在哪裡當擔領導角色。

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至今距離德州州長選舉還有一年的時間，如果馬修麥康納希正式參選，則將需面對尋求連任的共和黨人阿博特。現時尚未清楚他的政治取態，美國很多媒體都在猜測他將代表共和黨還是民主黨參選。馬修麥康納希過去曾批評部分好萊塢自由主義者過於左傾，認為民眾和警察關係需要修補。

馬修麥康納希曾言，他的習慣是在兩者中取得平衡點後妥協。例如在槍械管理議題上，他認為持有槍支是合法的，但必須加以管制和反對擁有突擊步槍。

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馬修麥康納希並非首次暗示對政治有興趣，他於2020年11月接受保守派電台主持休伊特（Hugh Hewitt）訪問時，曾被問及是否會出選。他當時回應指應取決於民眾意願，而非他個人。馬修麥康納當時形容政治是「已經壞了的生意」（broken business），並指只有通過「重新定義目的」（redefines its purpose），才會引來更多人的興趣。

責任編輯：李俊儀