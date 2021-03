威廉王子反駁哈里梅根：王室絕無種族歧視

英國哈里王子與夫人梅根早前接受美國名嘴奧花雲費訪問,梅根於訪問透露王室成員曾擔憂她與哈里的兒子阿奇膚色黝黑。威廉王子於哈里梅根訪問出街後首度發聲,表示英國王室沒有種族歧視者。

有非裔血統的梅根(Meghan Markle) 透露,她與哈里(Prince Harry)的兒子阿奇(Archie)出生前,有王室成員已對阿奇的膚色十分憂慮,談論他出生時膚色將會有多深,並聲稱這是阿奇沒被授予王子頭銜的原因。

威廉王子(Prince William)與夫人凱特(Kate)周四(11日)參觀倫敦東部一間小學。現場有記者詢問威廉王子:「先生,王室是種族主義家庭嗎?」(Is the royal family a racist family, sir?)

威廉王子隨即否認英國王室涉及種族歧視:

我們絕對並非種族歧視的家庭。

(We’re very much not a racist family.)