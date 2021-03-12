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威廉王子反駁哈里梅根：王室絕無種族歧視

環球社會熱點 12:34 2021/03/12

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英國哈里王子與夫人梅根早前接受美國名嘴奧花雲費訪問，梅根於訪問透露王室成員曾擔憂她與哈里的兒子阿奇膚色黝黑。威廉王子於哈里梅根訪問出街後首度發聲，表示英國王室沒有種族歧視者。

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哈里梅根脫離王室錢從何來? 原來靠父幹 【下一頁】 

有非裔血統的梅根（Meghan Markle） 透露，她與哈里（Prince Harry）的兒子阿奇（Archie）出生前，有王室成員已對阿奇的膚色十分憂慮，談論他出生時膚色將會有多深，並聲稱這是阿奇沒被授予王子頭銜的原因。

威廉王子（Prince William）與夫人凱特（Kate）周四（11日）參觀倫敦東部一間小學。現場有記者詢問威廉王子：「先生，王室是種族主義家庭嗎？」（Is the royal family a racist family, sir?）

威廉王子隨即否認英國王室涉及種族歧視：

我們絕對並非種族歧視的家庭。

（We’re very much not a racist family.）

威廉王子更指自哈里梅根的訪問出街後，他仍未和弟弟哈里交談，但他即將會這樣做。

寸爆梅根名咀摩根：以為投訴會令我收聲？錯了 【下一頁】 

外界近年多有報道指，哈里梅根與兄嫂不和。梅根於訪問中表示在2018年婚禮前幾日，她與凱特因花童禮服的事有爭執，自己因而委屈落淚。

梅根強調自己重提此事，是為了糾正外界的錯誤報道，澄清自己當年並無讓凱特委屈落淚。但英媒估計，威廉王子或會認為梅根在攻擊妻子而感到憤怒，訪問或使他們不和的關係進一步加深。

責任編輯：鄭錦玲

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