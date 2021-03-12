【串流平台】Netflix擬展開新測試政策　打擊密碼共享帳號

▲ 最近有傳Netflix目前正在測試新功能，防止多人使用同一帳戶密碼登入。

影音串流平台在疫情下尤其普及。據外媒報道指，Netflix的訂閱人數在近期迅速飆漲，上月已正式突破2億大關。不過，共用Netflix帳戶追劇的人要小心了！最近有傳Netflix目前正在測試新功能，防止多人使用同一帳戶密碼登入。

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Netflix目前並沒有限制同一帳戶登入的裝置數量，但隨著追劇的用戶愈來愈多，Netflix似乎有意重新評估相關規定，打擊多人共用帳戶的情況。有網民在Twitter透露，自己在家透過電視登入Netflix的時候，突然收到通知要求輸入驗證碼，畫面顯示「如果你沒有和帳戶擁有者同住，你必須用自己的帳戶繼續收看」。而下方則提供輸入該帳戶的電子郵件或電話號碼等選項以取得驗證碼，確保觀看者和帳戶擁有者同住。

▲ 網民在家透過電視登入Netflix的時候，突然收到通知要求輸入驗證碼，畫面顯示「如果你沒有和帳戶擁有者同住，你必須用自己的帳戶繼續收看」。

Netflix發言人指，平台每年都會針對部分用戶進行數百種新功能的測試，而另一份聲明中亦指出，是次的密碼測試是要確保用戶登入是經過授權的。Netflix的平台政策也表明，帳戶不可與同一家庭以外的人共用。

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目前Netflix的訂閱模式，包含可同時在2個或4個裝置上觀看的方案，許多人便會和親友共享帳號。Netflix高層曾於2019年表明，公司有意限制帳號，惟仍在構思該如何執行，看來Netflix已經開始逐步封殺共用帳號用戶。

責任編輯：施雯雯