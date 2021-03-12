▲ Netflix部署封殺N人共享帳戶 迫用手機碼驗證身份

新冠病毒疫情肆虐，人們明顯花多了時間觀看串流影集，為節省費用，相信不少人都會選擇與親友共享串流平台帳戶，惟行業龍頭Netflix（美：NFLX）有意推新措施打擊共享行為，據報Netflix將要求用戶輸入驗證碼，證實帳戶持有人身份。

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英國廣播公司（BBC）報道，Netflix正試行新措施，要求用戶透過手機或電郵，以驗證碼認證身份，杜絕不當使用的情況。另有用戶反映，近期Netflix畫面上出現「若你不與帳戶擁有人同住，便需要自己的帳戶以繼續觀看」的字眼。

Netflix發言人回應查問時稱，有關測試的目的，是確保觀看的人真的獲授權使用帳戶。

事實上，Netflix的帳戶雖然容許設立多個檔案，供多人使用，但細看條款，當中有列明只供同住的人員使用。而現實當中，顯然不少人沒有理會，與非同住的朋友，甚至陌生人共享帳戶。

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疫情改變人們的生活習慣，不少人愈來愈習慣看Netflix影片，若未來Netflix嚴格實施政策，未知能否因此迫使部分人付款，推高訂閱人數。

責任編輯：林建忠