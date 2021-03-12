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【國泰股價】國泰2月客運再跌98%、受累港府要求載客低見348人　貨運表現理想

股市 12:21 2021/03/12

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國泰2月客運再跌98%、受累港府要求載客低見348人　貨運表現理想

國泰航空 （00293） 公布，2月客運量按年再跌98%，全月只載21,134人次，相當於日載755人。然而國泰航空指出，港府最新要求駐港機組人員須遵守新的強制檢疫規定，嚴重影響客運服務能力，2月最低單日只載348人，料本月只能維持基本客運航班，預期3月日均乘客數目將處於600人次以下。

國泰航空去年2月表現已受疫情影響，當月客量按年跌64%，惟疫情全球大流行下，今年2月表現進一步惡化。以反映收入水平的收入乘客千米數按年跌98%，乘客運載率下跌39.2百分點至13.9%，運力只及去年同期的7.6%，較1月也減少41%。

貨運方面，國泰2月載貨量按年跌31%，而運載率上升13個百分點至79.5%。以首兩個月計，國泰貨運運力下跌39.7%。

國泰表示，在春節假期前的10天，喜見貨運需求強勁，其中內地市場尤為活躍，並有更多顧客使用優先快遞「Priority LIFT」服務，運送急件貨物。春節期間的貨運量如期放緩，但因停產工廠較少，跌幅較往年溫和，需求於月底時逐漸恢復，但貨運運力及貨運量同樣受港府檢疫要求影響。

國泰表示，2月內成功運送疫苗到香港、馬來西亞和墨西哥，準備就緒運送更多疫苗，預期去年貨運的強勁表現，將延續至2021年。

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國泰1月日均載客僅981人、7個月來首跌破千　禁止英國來港航班拖累

 

編輯：麥德銘

港股 國泰航空（00293） 航空 客運量 貨運量 疫苗 國泰航空

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