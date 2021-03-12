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【港股追蹤】融創中國去年盈利增近四成 中午股價升逾一成

股樓投資 12:36 2021/03/12

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融創中國（01918）公布，去年公司擁有人應佔溢利為356.4億元人民幣，按年增36.9%；核心淨利潤為302.6億元人民幣，較去年增長11.8%；派末期息每股1.65元人民幣，按年增長33.9%。融創中國今日升10.6%，報33.45元，成交近9億。

【大行點睇】母公司支持業務增長 瑞信續看好融創服務  詳情請看[下一頁]

期內，集團錄得收入2,305.9億元人民幣，按年增長36.2%。毛利為484億元人民幣，按年增長16.9%。集團與其合營公司及聯營公司的合同銷售金額為5,752.6億元人民幣。毛利率為21.0%，較2019年度的毛利率24.5%有所下降。

截至去年底，集團連同其合營公司及聯營公司的總土地儲備面積約為2.58億平方米，權益土地儲備面積約為1.61億平方米。

【鋼鐵大旺】應付強勁需求不惜違反環保規例？ 唐山四鋼企違規造假  詳情請看[下一頁]

融創中國指，目前集團可售資源充足，預計全年將超過9,000億元人民幣，其中超78%位於一二線城市。料充足高質量的可售資源將有力支持集團全年銷售目標的達成。

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撰文 : 趙家盈

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