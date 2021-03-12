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【鋼鐵大旺】應付強勁需求不惜違反環保規例？ 唐山四鋼企違規造假

股樓投資 12:03 2021/03/12

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中國經濟復甦，刺激金屬需求，由鐵礦石價格連續上升，已可證實這一點。鋼企可能為了應付市面強勁需求，竟不惜違反環保規定亦要加班開工，可見行業的景氣度不俗。

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內地報道，生態環境部部長黃潤秋親赴河北唐山突擊檢查鋼企減排狀況時發現，共有4家鋼企公司涉嫌違規。

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唐山為河北的工業重鎮，鋼鐵產能集中，治理空氣污染的壓力很大。事實上，河北的空氣質素向來跟中國經濟景氣有很大的關連度，當全國大興土木的時候，河北上空往往難見藍天白雲，很多時還會波及首都北京。

上述4家鋼企在啟動重污染天氣II級應急響應的情況下，未落實相應的減排要求，在重污染天氣應急響應期間高負荷生產，並普遍存在生產記錄造假問題，相關綫索已移交當地公安部門。

黃潤秋說：「對環境違規行為尤其弄虛作假行為，要以零容忍態度堅決依法查處。」

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記者：林衛

空氣污染 行業 中國 經濟現象

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