【白色情人節】DONKI買滿588元即送永生花束　尖沙咀店設「櫻の推廣會」？

今日是3月14日白色情人節，DON DON DONKI亦有情人節優惠活動。

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今日在Deliveroo平台，購買DON DON DONKI產品滿588元，即可獲贈Donpen永生花花束。優惠活動只限今日，每間分店數量有限，送完即止。顧客可選擇到店自取或外送速遞。

除此之外，DON DON DONKI亦正與日本熱賣品牌Laundrin 進行推廣活動，讓一眾港人在香港亦能體驗賞櫻滋味。碰巧在白色情人節，DON DON DONKI的尖沙咀美麗華店亦有Laundrin X DON DON DONKI的「春限定櫻の推廣會」。

今日由中午12時至9時，購買Laundrin 室內擴香，即可定製個人化裝飾吊牌。在尖沙咀美麗華店購買Laundrin 產品滿100元，即享9折優惠。購買Laundrin 及Moist Diane產品滿199元，再送Laundrin 衣物淨化噴霧40ml一枝。

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若然今日有活動，錯失了「春限定櫻の推廣會」，亦不用擔心。DON DON DONKI本月內的其他分店，亦會有同樣活動，時間如下：

3月19至21日: 銅鑼灣名珠城店

3月26至28日: 荃灣海之戀店

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責任編輯：葉泳珊