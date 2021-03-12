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【香港疫情】滙豐總行員工初步確診、渣打有密切接觸者　多家銀行職員傳涉Ursus群組

Hot Talk 13:06 2021/03/12

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滙豐總行有員工初步確診

西營盤健身中心「Ursus Fitness」爆發群組感染，截至昨日累計約50人確診及初步確診。HSBC滙豐銀行總行昨日亦有1名員工初步確診，消息指與Ursus Fitness群組有關，群組同時涉及多間跨國銀行、律師行等，有關公司已要求員工做檢測。

滙豐回覆傳媒查詢時表示，昨日（11日）得悉1名員工初步確診新冠肺炎，相關員工在滙豐總行大廈上班，最近並沒有與客戶見面。

消息指香港新增約60宗感染 港視股價逆市升，可見【下一頁】

昨日有關Ursus Fitness感染群組的訊息瘋傳，滙豐、渣打、花旗、瑞信、摩根士丹利、野村等銀行或投行均被點名。

渣打發言人回應傳媒查詢時指，接獲員工通知被列為密切接觸者。審慎起見，中環辦公室有關樓層需關閉以便進行深層清潔。

衞生防護中心傳染病處主任張竹君表示，日前已到健身中心檢取20個環境樣本，包括洗手間門柄、鋅盆、門柄、枱面等，均呈陰性，相信健身中心是人傳人機會較大，因健身人士運動時大多無佩戴口罩，運動以小組、個人、教練形式做劇烈運動，即使距離遠都會有飛沫傳播。

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編輯：趙穎妍

疫情 銀行 滙豐控股（00005） 健身 律師 西營盤 新冠肺炎 新冠肺炎疫情

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