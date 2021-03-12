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[阿里巴巴9988] 傳阿里面臨 破紀錄反壟斷罰款 或需剝離非電商資產

股樓投資 13:05 2021/03/12

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國家市場監管總局在去年底公布，依法對科網巨頭阿里巴巴（09988）實施「二選一」等涉嫌壟斷行為立案調查，目前沒公布調查結果。外電報道，反壟斷監管機構正考慮對阿里巴巴處以創紀錄的罰款，金額或超過晶片商高通公司在2015年因反競爭行為支付的9.75億美元罰款，將會是迄今為止內地企業面對的最高罰款。　

【阿里巴巴9988】螞蟻投資共享單車平台 哈囉出行傳已提交美國上市申請 集資額或達10億美元  詳情請看 [下一頁]

報道亦指，監管機構還考慮，要求阿里巴巴剝離一些與主要網上零售業務無關的資產，同時要停止強迫網店商戶「二選一」的壟斷行為。阿里暫未受有關消息影響，中午收報232元，逆市升近2%。

所謂「二選一」，意指網購平台利用市場支配地位，要求網點商戶在兩家網購平台中選一家進行合作。阿里巴巴自去年底起突然面臨內地當局的多方面監管，旗下金融科技平台螞蟻集團除暫停上市計劃，市監局亦對阿里啟動一連串的反壟斷調查等。

【騰訊700】騰訊投資約百間上市公司 傳去年帳面升值約1,200億美元  詳情請看[ 下一頁]

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撰文 : 李尚毅

反壟斷 阿里巴巴－SW（09988） 港股

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