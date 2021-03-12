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【蘋果春季發布會】AirPods 3真機諜照首度曝光　有望在蘋果春季發布會現身

科技 11:30 2021/03/12

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日前有爆料者在網上曝光聲稱是AirPods 3的真機諜照，發現其外觀亦有大改動。

雖然蘋果（Apple）至今尚未正式宣布今次春季發布會的舉行日期，不過有關亮相的產品早已流出不少傳聞。今次發布會的主角，除了有新一代的iPad系列和傳聞已久的AirTags外，相信還有一款全新配件AirPods 3登場。日前更有爆料者在網上曝光聲稱是AirPods 3的真機諜照，發現其外觀亦有大改動。

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根據諜照可見，AirPods 3真機與之前曝光的渲染圖基本保持一致，其相較於前兩代的機身設計有著明顯的變化，整體造型融入了AirPods Pro的設計，例如採用半入耳式的設計。此外，相信Apple亦有為其加入主動降噪功能，不過就欠缺入耳式耳塞加持，其降噪效果或不及 AirPods Pro。

AirPods 3整體造型融入AirPods Pro的設計，例如採用半入耳式的設計。

相信Apple亦有為其加入主動降噪功能，不過就欠缺入耳式耳塞加持，其降噪效果或不及 AirPods Pro。

不過，對於部分使用者來說，這可能是個好消息。由於AirPods Pro需要配搭耳塞來實現更好的降噪效果，長時間佩戴後，對耳朵造成強大壓迫感，相信有關問題在AirPods 3應該已得到改善。

蘋果AirPods新專利曝光　利用超聲波判斷是否正確配戴耳機

另外，爆料者又指，Apple將為AirPods 3加入空間音訊功能，該功能可隨著使用者的頭部運動，從而改變聲場的位置，為用戶帶來更真實的音效體驗。

責任編輯：施雯雯

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