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【新冠疫苗】以國政府：輝瑞有效預防無症狀新冠肺炎

環球社會熱點 12:02 2021/03/12

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新冠疫苗出現後，全球多國已經開始接種計劃，亦有不少人對新冠疫苗的成效抱有疑問。以色列衛生部周四（11日）宣稱，輝瑞疫苗對無症狀新冠肺炎預防有效率達到94%，而且兩劑的功效比一劑更高。

【牛津疫苗】歐盟多國停用 怕引發嚴重凝血 【下一頁】

以色列衛生部在1 月17日至3月6日間，追蹤接種第二劑輝瑞疫苗時間達兩周或以上的民眾，並與未接種新冠疫苗者比較，發現能夠有效預防無症狀新冠肺炎傳播的比例高達94%，而預防新冠肺炎傳播的比例更達97%。

研究數據亦顯示，接種兩劑輝瑞疫苗對預防新冠肺炎的有效性為97%，一劑的有效性則降至85%。由於新冠疫苗供不應求，有人提出先打一劑提高集體免疫的可能，研究數據則是與之相反。

Novavax疫苗有效率96% 百分百預防重症及死亡 【下一頁】

衛生部官員利維（Chezy Levy）稱結果明顯展示輝瑞疫苗對抗新冠肺炎的功效，有利進一步推動新冠疫苗的接種計劃。輝瑞表示，新研究是目前最全面的現實世界新冠疫苗成效的研究。不過，研究目前仍未經同行評審。

以色列為全球新冠疫苗接種速度最快的國家，全國929萬人當中有超過500萬人已接種最少一劑疫苗。至於尚未接種的人口當中，主要都是16嵗以下不適宜接種疫苗的人士。

責任編輯：吳漢培

傳染病 人口 輝瑞（Pfizer，美：PFE） 以色列 疫苗 輝瑞 肺炎 新冠肺炎 新冠肺炎疫情

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