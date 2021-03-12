緬甸亂局華成輸家? 示威者揚言破壞中緬氣管

緬甸軍政府早前發動政變，其後聘請公關解釋因不滿昂山素姬與中國關係過於親密，希望與中國保持距離所致。緬甸民間近日亦出現反華情緒，有緬甸示威者宣言要破壞，從緬甸到中國的輸氣管。有緬甸外洩文件顯示，中國官員已經要求緬甸提供更高的安全保護。

緬甸是「一帶一路」戰略計劃的重要部分，近年中國大舉投資緬甸，政變發生後，緬甸國內一直有意見認為，緬甸軍政府得到北京政府支持，近期緬甸國內反華情緒高緒。

在緬甸到中國的輸氣管暫存點曼德勒山市（Mandalay city），曾出現反華示威，有示威者高叫「中國企業，出去！出去！」（Chinese business, Out! Out!）口號。

緬甸軍方控昂山素姬貪污 非法收取468萬及黃金 【下一頁】

該輸氣管於2013年開始運作，當時正值緬甸軍政府開始進行民主改革，輸氣管將緬甸近海天然氣，經過印度洋輸向中國。而另一條耗資15億美元（約117億港元），全長770公里的石油管道則於2017年開始使用，主要運送從中東進口的原油。

《路透社》引述中石油消息人士報道，現時石油管的營運沒有問題，並補充該石油管道是國有能源巨頭中石油公司，位於雲南昆明市的煉油廠唯一原油來源。

緬甸逃印警察：上級下令直接槍殺示威者 【下一頁】

緬甸政府於2月24日會議上外洩的文件顯示，中國官員已要求緬甸軍政府提供更高安全保護，以及提供有關管道上武裝少數民族團體情報。

責任編輯：李俊儀