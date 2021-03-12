  • 26°C
香港時間 : 2021312日 (五) 12:34
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

免費登記

專題:退休理財

熱門關鍵字 : ATMX 新經濟股 收息 騰訊 阿里巴巴 滙豐 美國大選 上車盤 退休規劃 ETF

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢分析

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢分析

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

緬甸亂局華成輸家? 示威者揚言破壞中緬氣管

環球社會熱點 11:42 2021/03/12

分享：

緬甸軍政府早前發動政變，其後聘請公關解釋因不滿昂山素姬與中國關係過於親密，希望與中國保持距離所致。緬甸民間近日亦出現反華情緒，有緬甸示威者宣言要破壞，從緬甸到中國的輸氣管。有緬甸外洩文件顯示，中國官員已經要求緬甸提供更高的安全保護。

緬甸是「一帶一路」戰略計劃的重要部分，近年中國大舉投資緬甸，政變發生後，緬甸國內一直有意見認為，緬甸軍政府得到北京政府支持，近期緬甸國內反華情緒高緒。

在緬甸到中國的輸氣管暫存點曼德勒山市（Mandalay city），曾出現反華示威，有示威者高叫「中國企業，出去！出去！」（Chinese business, Out! Out!）口號。

緬甸軍方控昂山素姬貪污 非法收取468萬及黃金 【下一頁】

該輸氣管於2013年開始運作，當時正值緬甸軍政府開始進行民主改革，輸氣管將緬甸近海天然氣，經過印度洋輸向中國。而另一條耗資15億美元（約117億港元），全長770公里的石油管道則於2017年開始使用，主要運送從中東進口的原油。

《路透社》引述中石油消息人士報道，現時石油管的營運沒有問題，並補充該石油管道是國有能源巨頭中石油公司，位於雲南昆明市的煉油廠唯一原油來源。

緬甸逃印警察：上級下令直接槍殺示威者 【下一頁】

緬甸政府於2月24日會議上外洩的文件顯示，中國官員已要求緬甸軍政府提供更高安全保護，以及提供有關管道上武裝少數民族團體情報。

責任編輯：李俊儀

相關文章

緬甸軍方控昂山素姬貪污 非法收取468萬及黃金
2021/03/11
緬甸軍方控昂山素姬貪污 非法收取468萬及黃金
歐盟批准強生疫苗 丹麥停用牛津疫苗
2021/03/11
歐盟批准強生疫苗 丹麥停用牛津疫苗
【新冠疫苗】英外相及翰遜發言人 齊強調牛津疫苗安全有效
今日
【新冠疫苗】英外相及翰遜發言人 齊強調牛津疫苗安全有效
Novavax疫苗有效率96% 百分百預防重症及死亡
今日
Novavax疫苗有效率96% 百分百預防重症及死亡
【牛津疫苗】歐盟多國及泰國停用 怕引發嚴重凝血
今日
【牛津疫苗】歐盟多國及泰國停用 怕引發嚴重凝血
請願示威 昂山素姬 一帶一路 緬甸 昆明 中國 北京 印度洋 路透社 石油

上一篇文章

新型冠狀肺炎全球疫情（03月12日 時間12:00）

下一篇文章

Novavax疫苗有效率96% 百分百預防重症及死亡
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版

推薦文章

哈里梅根脫離王室錢從何來? 原來靠父幹
哈里梅根脫離王室錢從何來? 原來靠父幹
【英國王室】英女王究竟講咗咩？ 英媒Q&A拆解聲明
【英國王室】英女王究竟講咗咩？ 英媒Q&A拆解聲明
哈里梅根個仔點解唔係王子？查理斯未登基
哈里梅根個仔點解唔係王子？查理斯未登基
新型冠狀肺炎全球疫情（03月12日 時間12:00）
新型冠狀肺炎全球疫情（03月12日 時間12:00）
寸爆梅根名咀摩根：以為投訴會令我收聲？錯了
寸爆梅根名咀摩根：以為投訴會令我收聲？錯了
【新冠疫苗】美國女子接種2劑後死 各地接種後死亡個案一覽（不斷更新）
【新冠疫苗】美國女子接種2劑後死 各地接種後死亡個案一覽（不斷更新）