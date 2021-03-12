  • 26°C
香港時間 : 2021312日 (五) 12:34
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

會員活動

專題:iM新經濟時代

熱門關鍵字 : 金價 美股 財務自由 室內設計 居屋 IPO 巴菲特 李嘉誠 特約
hket

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢分析

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢分析

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【大行點睇】母公司支持業務增長 瑞信續看好融創服務

股樓投資 11:18 2021/03/12

分享：

瑞信發表報告，指融創服務 （01516） 去年核心盈利按年增130%，較市場預期高。該行指，雖然公司非住宅物業增值服務收入遜預期，但由於利潤率增幅較預期佳，因此最終盈利仍然與預期接近。該行又指，截至2020年底，集團母公司融創中國 （01918） 預留建築面積為2.56億平方米，已足以支持融創服務2020年至2023年收入複合年均增長率達到62%的水平。

瑞信認為融創服務知名度高，社區增值服務增長潛力大，因此上調公司今年及明年盈利預測，評級維持「跑贏大市」，但目標價由30.46元增至30.48元。

 

【《iMoney》最具國際視野的投資理財創富頻道 -- 融滙國際最好、最新的投資理財智慧及方法，讓讀者盡快踏上「財務自由」之路】

# 國際視野 精明理財 盡在iMoney全新網站【imoneymag.com

# 如欲查看更多iMoney全新網上專欄的內容請【https://bit.ly/2zJY7DJ

# 即Like iMoney智富雜誌 專頁【設定為 搶先看/See First】搶盡投資先機

撰文 : 謝克迪, CFA

融創中國（01918） 港股 服務 物業 目標價 融創服務（01516）

上一篇文章

【鋼鐵大旺】應付強勁需求不惜違反環保規例？ 唐山四鋼企違規造假

下一篇文章

【情緒有得傾@iM網欄】英國王室變天 還有什麼出路？
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版

推薦文章

【職場熱話】想搵工要先辭職？網上惹熱議　網民：不會有公司願意等你一個月
【職場熱話】想搵工要先辭職？網上惹熱議　網民：不會有公司願意等你一個月
【大行報告】滙豐料內地研發新高鐵　呢隻舊經濟股將受惠　 料現價有逾70%升幅
【大行報告】滙豐料內地研發新高鐵　呢隻舊經濟股將受惠　 料現價有逾70%升幅
【低水上車】呢度仲有樓價低過2球之選 買家睇樓一日即撲入市 198萬購2房
【低水上車】呢度仲有樓價低過2球之選 買家睇樓一日即撲入市 198萬購2房
【職場熱話】月薪3萬2返5日要OT VS月薪2萬8返5日半Hea工 網民一面倒揀呢份？
【職場熱話】月薪3萬2返5日要OT VS月薪2萬8返5日半Hea工 網民一面倒揀呢份？
樓市愈旺後生仔愈心急　睇樓僅三天　即花910萬買長實半新盤
樓市愈旺後生仔愈心急　睇樓僅三天　即花910萬買長實半新盤
【新股IPO】百度9888明日招股抽唔抽？ 入場費14899元　招股價上限295元
【新股IPO】百度9888明日招股抽唔抽？ 入場費14899元　招股價上限295元