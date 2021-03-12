【大行點睇】母公司支持業務增長 瑞信續看好融創服務

瑞信發表報告，指融創服務 （01516） 去年核心盈利按年增130%，較市場預期高。該行指，雖然公司非住宅物業增值服務收入遜預期，但由於利潤率增幅較預期佳，因此最終盈利仍然與預期接近。該行又指，截至2020年底，集團母公司融創中國 （01918） 預留建築面積為2.56億平方米，已足以支持融創服務2020年至2023年收入複合年均增長率達到62%的水平。

瑞信認為融創服務知名度高，社區增值服務增長潛力大，因此上調公司今年及明年盈利預測，評級維持「跑贏大市」，但目標價由30.46元增至30.48元。

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