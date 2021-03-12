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今日推介融創中國 | 第一視頻、五菱汽車、中匯集團、中糧家佳康、中國中冶最新部署（立即觀看）

股市 12:54 2021/03/12

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恒生指數中午收報29311點，跌73點。期指應如何部署？《香港經濟日報》專欄作者石鏡泉（石Sir）推介融創中國 （01918） ，另亦會分析第一視頻 （00082） 、五菱汽車 （00305） 、中匯集團 （00382） 、中糧家佳康 （01610） 及中國中冶 （01618） 最新部署，詳情待石Sir為你分析。

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石Sir午市閒談自2020年12月7日起探討 / 推介的股票

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欄名 : 石Sir午市閒談

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