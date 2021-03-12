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【創科體驗】藉科技帶來運動新體驗？　香港科技園辦「人機合作」籃球賽

商業 11:36 2021/03/12

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此籃球賽以科技帶來運動新體驗，盡展科學園社群的「Work. Live. Play. Learn.」 創科文化。

香港科技園公司昨天（11日）於科學園全新籃球場，舉辦園區首個「人機合作」籃球比賽 ，藉科技帶來運動新體驗。

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是次「人機合作」的籃球比賽是科技園公司專為園區社群 SPARK 而設的最新活動。比賽旨在為大學生提供平台，讓他們一展在科學和工程領域的潛能，同時更有機會與科學園創科生態圈的領袖交流。

香港科技園公司行政總裁黃克強先生(右)與香港體育學院院長李翠莎博士(左) 於 科學園地標「金蛋」高錕會議中心下的全新籃球場，啟動園區首個「人機合作」籃球比賽。

是次活動集合了來自香港中文大學和香港科技大學，具備機械人知識的優秀學生，他們帶同其研發製作的機械人，與園區企業和初創領袖在籃球場上組隊合作，進行對壘。機械人與真人射手合力完成傳球、運球及投籃挑戰，以累積最高分數的隊伍為勝。

比賽旨在為大學生提供平台，讓他們一展在科學和工程領域的潛能，同時更有 機會與科學園創科生態圈的領袖交流，從而啟發他們成為新一代的創科人才。

：比賽吸引大學生及園區創科人參與，最終由香港中文大學和納米及先進材料研 發院高級工程師韓穎龍組成的隊伍勝出。

冀啟迪年輕人才、加速科技應用

香港科技園公司行政總裁黃克強表示，創科對促進香港邁向多元化經濟和可持續發展的未來，擔當著重要的角色。科技園亦積極向大眾和業界推動開放的創新思維，透過與生態圈內的創新者和優秀人才合作，希望將創新文化推廣至科學園以外，啟迪年輕人才並加速科技應用。

責任編輯：蘇穎琪

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