【大行報告】野村料市場憂慮已部分反映　將小米評級由「中性」升至「買入」

野村發表研究報告指，該行早前將小米(01810) 評級下調，主要考慮其風險回報以及華為在美國制裁後事件，加上公司1月份被美國國防部列入投資禁令清單，小米亦被多項指數剔出。不過股價經過調整後相信市場的憂慮已部分反映，故將評級由「中性」上調至「買入」，目標價由23元升至27元。



該行指出由於小米被數項指數剔出，估計將有被動資金流出，相信在3月12日後措施生效後沽壓將減輕，留意到大部分被剔出指數的中資企業在生效後股價反應亦正面，假如小米成功獲美國法院的初步禁令，估計亦可成正面因素。

該行指出今年以來小米股價跑輸在港上市的半導體股份，當公司在內地智能手機市場份額為12%時，股價約在20至25元的水平，而現時公司內地市佔已達15%，認為其智能手機市場份額對股價來說是重要的引擎，假設公司維持市場份額在現水平，其股價應會反彈。



展望2021年下半年，公司在互聯網業務方面或會減慢，並估計今年小米在相關銷售增長方面相對智能手機業務會較保守，主要因為金融服務及遊戲方面發展較慢，不過公司重拾內地智能手機市場份額，估計有助帶動下半年互聯網用戶的月活躍用戶增長。

大行對小米評級及目標價：