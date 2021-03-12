【牛津疫苗】歐盟多國及泰國停用 怕引發嚴重凝血

▲ 歐盟有多個國家憂慮牛津疫苗會引發嚴重凝血症狀，決定暫時停用牛津疫苗。

新冠肺炎疫情全球大流行，全球多國為民眾接種新冠疫苗。但丹麥早前有民眾接種牛津疫苗後，出現嚴重凝血而死。歐盟有多個國家及泰國都憂慮牛津疫苗會引發嚴重凝血症狀，決定暫時停用牛津疫苗。

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丹麥一名60歲婦人早前接種牛津大學與阿斯利康（Astrazeneca）研發的牛津疫苗後，因嚴重凝血死亡。丹麥、挪威及冰島隨即宣布，暫停為民眾接種牛津疫苗。至於意大利及羅馬利亞，則停用涉事批次的牛津疫苗。

另外，奧地利於上周末有數人接種牛津疫苗後出現嚴重凝血，1人接種牛津疫苗10日後死亡。奧地利、愛沙尼亞、立陶宛、盧森堡和拉脫維亞，其後宣布停用涉事批次疫苗。

歐洲藥品管理局（EMA）表示截至周三（10日），歐洲經濟區（EEA）已有近500萬人接種牛津疫苗，據報有30宗出現嚴重凝血的個案，發病率與普通群體相同。

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公共衛生專家預計，部分人接種疫苗後出現醫療狀況的機會率或提高。但專家認為在大多數情況下，出現這些疾病與接種疫苗無關。

阿斯利康發言人維納（Gonzalo Viña）表示，該公司對超過1,000萬則安全數據紀錄進行分析，認為無證據表明在任何年齡段、性別、國家或疫苗批次當中，牛津疫苗會增加肺栓塞或深部靜脈血栓的風險。

責任編輯：鄭錦玲