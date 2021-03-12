Novavax疫苗有效率96% 百分百預防重症及死亡

新冠病毒疫苗傳出好消息，香港政府據報有意採購、由美國生物科技公司Novavax研發的新冠病毒疫苗，有效率達到96%，應對蔓延英國的病毒變種時，效果亦不俗，有效率達86%，更可百分百預防重症及死亡。

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Novavax周四宣布，在英國的後期臨床試驗結果顯示，其疫苗有效率達96%，受接種者中，沒有任何重症或死亡個案，連同應對英國變種時86%有效率計，綜合有效率為90%。

不過，應對南非變種，疫苗效果遜色得多，在南非的另一項研究結果顯示，有效率僅55%，不過仍能有效預防重症及死亡。

Novavax在英國的最新試驗，參與人數1.5萬，受試者年齡由18歲至84歲，結果大致與1月時的中期數據一致。集團料將利用有關數據，向各國監管機構申請批准使用，未知何時會向美國當局申請，亦不知美方是否接受英國的實驗數據。

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集團行政總裁早前稱，已準備好在4月前全面投產，一但獲批便會有數千萬劑供美國使用。

責任編輯：林建忠