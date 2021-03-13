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【新股IPO】韓國電商巨頭Coupang 周五升7%後倒跌1.7%收市

新股IPO 07:11 2021/03/13

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韓國電商巨頭Coupang（美：CPNG）周四登陸紐交所，是美國今年以來最大宗IPO。Coupang周五開市一度升7.1%，尾市最多倒跌6.1%，收市跌1.7%，收報48.39美元，市值約830億美元。

獲日本軟銀（SoftBank） 支持的Coupang是次集資42億美元，上市估值為600億美元。Coupang周四首掛開報59.6美元，較其IPO發行價35美元上漲了70%，最終收報49.25美元，較發行價上升41% 。

Coupang亦是自阿里巴巴（美：BABA）2014年赴美上市以來，最大宗海外企業在美上市IPO。Coupang在2010年成立，目前已成為韓國三大私營企業之一。雖然在美國大部分市場和大多數國際市場上，亞馬遜（美：AMZN）和阿里巴巴在電商領域已佔據了主導地位，但Coupang卻在韓國建起了一條罕見的護城河，在本土市場抵禦了這兩個國際巨頭。

Coupang公布，2020年歸屬於股東的淨虧損為5.676億美元，較上年有所收窄。2020年淨收入幾乎增長了一倍，達到119.7億美元。

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編輯：吳敏芳

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