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【美國制裁】華府據報進一步收緊對華為5G產品出口限制

股市 09:32 2021/03/12

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【美國制裁】華府據報進一步收緊對華為5G產品出口限制

彭博報道，美國政府已通知部分華為供應商，將會進一步收緊對華為的出口許可證的條件，禁止供應商向華為出口5G設備及相關產品，將會於本周執行。此舉意味著拜登政府計畫繼續執行前總統特朗普實施的更嚴格出口管制。

華為、廣汽據報開發智能電動汽車　華為：提供零件和技術【下一頁】

報道指，這次華府新規定形成更為明確的禁令，禁止供應商向華為出口 5G設備所用的元件，包括晶片、天線和電池，令許可證持有人依循的條件更加統一。

美國前總統特朗普於 2019年將華為列入實體清單，規定美國公司向華為出售設備時必須獲得政府許可證，其中部分公司獲准繼續向華為出口可用於 5G設備的元件，另一些公司則受到更嚴格限制造成混亂。

特朗普政府此前利用出口管制、禁令和行政命令阻止了包括華為、晶片製造商中芯國際 （00981） 、字節跳動旗下TikTok和騰訊 （00700） 在內的公司，接觸美國商品和消費者。

相關文章：【華為造車】再傳華為推自家品牌電動車　華為重申不造車、幫助車企造好車

全球手機市場洗牌　蘋果去年第四季智能手機出貨量超三星　華為銷售跌四成、落後小米Oppo

編輯：吳敏芳

特朗普 5G 制裁 美國 晶片 華為

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