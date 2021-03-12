【港股市況】恒生指數升164點　小米升逾4%（不斷更新）

▲ 港股市況不斷更新

美股投資氣氛進一步升溫，道指升188點，納指升2.5%。港股今早承接美股高開，恒生指數開報29550點，升164點。科指升2.3%，報8836點。小米 （01810） 升逾4%；美團 （03690） 升3%；阿里巴巴 （09988） 升逾2%；騰訊 （00700） 升近2%；友邦 （01299） 績後跌近2%。

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焦點新聞︰

【新股IPO】百度9888周五起招股 波動市抽唔抽好？

即市走勢︰

【09：34】小米 （01810） 升幅擴大至逾9%，高見24元。

【09：32】滙豐 （00005） 逆市跌逾2%；渣打 （02888） 跌逾1%。另外，恒生 （00011） 跌0.6%；東亞 （00023） 跌0.1%；中銀香港 （02388） 跌逾1%。

【09：31】小米 （01810） 早段升幅擴大至7%，高見23.55元。

【09：29】京東 （09618） 績後跌2%。京東Non-GAAP（非通用會計準則）盈利按年增194%至24億元，超市場預期。

【京東業績】京東上季經調整盈利增194%勝預期 美股一度倒跌

【09：26】港鐵 （00066） 續偏軟，股價逆市跌0.3%。

【港鐵沙中線】港鐵去年虧損48億元、全年派息1.23元不變 沙中綫過海段明年首季通車「目標嚴峻」

【09：24】聯通 （00762） 股價績後靠穩，升0.8%。聯通去年純利升一成至124.9億元。

【業績│電訊股】聯通末期息增11%至0.164元、股息率4.1厘 目標年增7000萬5G客（第二版）

【09：20】恒生指數開報29550點，升164點。科指升2.3%，報8836點。小米 （01810） 升逾4%；美團 （03690） 升3%；阿里巴巴 （09988） 升逾2%；騰訊 （00700） 升近2%；友邦 （01299） 績後跌近2%。

【小米股價】小米擬斥最多100億回購 3月24日後不定期回購股份

【09：13】期指開報29538點，升262點或0.9%。

【09：03】人行開展100億元人民幣7天期逆回購操作，因今日有100億元人民幣逆回購到期，當日實現零投放零回籠。

【08：54】恒指黑期升222點，報29516點。道指期貨升59點，報32538點。

【08：40】中國反壟斷監管機構據報正考慮就反競爭行為，對阿里巴巴 （09988） 處以破紀錄罰款，金額或超過高通（美︰QCOM）2015年因反競爭行為而支付的9.75億美元（約76.05億港元）。

【阿里巴巴股價】阿里巴巴據報或遭反壟斷監管機構處以破紀錄罰款 金額或超76億元

【08：20】融創中國 （01918） 去年公司擁有人應佔溢利為356.4億元人民幣，按年增長36.9%，派末期息每股1.65元人民幣，按年增長33.9%。

【業績】融創中國去年多賺36.9% 末期息增33.9%至1.65元人幣

【07：55】友邦 （01299） 去年新業務價值按年跌33%至27.65億美元，末期息增加7.5%至每股100.3港仙，全年股息總額為每股135.30港仙，按年升6.9%。

【友邦業績】友邦全年新業務價值跌33% 末期息增7.5%至100.3仙

【07：45】百度9888入場費14899元 招股價上限295元 美股折讓10.4%

【07：45】嗶哩嗶哩「b站」通過香港第二上市聆訊、傳集資233億 股價曾升11%（第三版）

【07：45】汽車之家 （02518） 每股176.3元定價，超額認購9.71倍，一手中籤率35%。

【新股IPO】汽車之家2518超額認購近10倍 一手中籤率35%（附分配結果）

【07：30】美國總統拜登周四提前簽署由國會參眾兩院先後通過、總值1.9萬億美元的紓困方案並正式立法，美股投資氣氛進一步升溫，道指收市升188點或0.58%，報32485點。標指漲40點或1%，收報3939點。納指升329點或2.5%，報13398點。

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責任編輯︰梁浩碩