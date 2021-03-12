【恒指夜期+ADR】滙豐ADR高港1%京東ADR低港4%　恒指夜期跌19點（不斷更新）

▲ 港股市況不斷更新

美國10年期債息升越1.6厘關，科技股即乏力，中資科技股美股見回吐，科技股回吐則傳統股回升，滙豐ADR折算報46.26港元，較港收市價45.75元高1.2%。

ADR 折算港元 較港收市價 滙豐ADR 46.26 +1.2% 騰訊ADR 643.18 -1.1% 阿里巴巴美股 224.89 -0.5% 網易美股 163.55 -2.3% 京東美股 329.56 -4.0%

胡曉明辭任螞蟻集團CEO 由董事長井賢棟兼任。

港股今早承接美股高開164點，惟友邦 （01299） 績後下挫拖累，加上美十年期債息回升至1.6厘，以及騰訊 （00700） 尾市急挫，大市跌逾600點。恒生指數收報28739點，報645點，跌穿29000點水平，成交2255億元。科指跌2.1%，報8456點。小米 （01810） 逆市升4%。騰訊 （00700） 尾市挫逾4%；友邦績後跌逾半成。

港股收市情況，藍籌股升勢單薄：

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美股動態不斷更新，詳情請看【下一頁】

焦點股：多圖講解重點消息

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焦點新聞︰

【新股IPO】百度9888周五起招股 波動市抽唔抽好？

【新股IPO】百度9888首日招股 孖展暫錄近340億元、超額認購逾23倍

【新股IPO】汽車之家2518暗盤高收 一手帳面賺千元

【騰訊股價】騰訊據報成為下個金融監管目標 全日跌逾4%

即市走勢︰

【22：54】夜期跌19點

【22：41】美股開市，道指升129點，納指跌198點或1.5%，標指跌15點。恒指夜期跌73點，報28637點，低水103點。

【21：12】夜期跌33點

【20：31】夜期跌62點

【20：01】夜期跌85點，報28625點，低水115點。

【18：16】夜期再跌118點

【16：10】港股收報28739點，報645點，跌穿29000點水平，成交2255億元。科指跌2.1%，報8456點。小米 （01810） 逆市升4%。騰訊 （00700） 尾市挫逾4%；友邦 （01299） 績後跌逾半成。

【16：00】港股U盤前跌640點，報28744點。

【15：45】大市跌幅再擴大至逾600點，跌至28700點水平，跌650點。科指跌2.1%，報8452點。

【15：40】騰訊 （00700） 尾市跌逾3%，低見656.5元。

騰訊據成為下個金融監管目標 尾市轉跌3%

【15：29】美債息升至1.6厘，港股跌逾500點，最新跌520點，報28865點。

【15：27】友邦 （01299） 最新跌5%，低見96.2元。

【15：25】大市跌逾400點，跌穿29000點水平，跌約470點，28912點。

【15：14】大市尾市跌逾300點，下試29000點水平。

【15：00】內地股市反覆向好，上證全日升0.5%；深證升0.2%；創業板指升0.4%。

【14：54】港股收市後換馬，藍籌新貴阿里健康 （00241） 暫無升跌 、龍湖集團 （00960） 升逾1% 、海底撈 （06862） 跌逾3%。國指新貴碧桂園服務 （06098） 、農夫山泉 （09633） 升逾1%

【恒指季檢】阿里健康升近一成、與海底撈龍湖齊染藍 恒指成份股增至55隻

【14：39】美國十年期債息回升至1.58厘，港股跌約260點，跌至29100點水平。

【14：23】市傳京東集團 （09618） 正就收購國金證券（滬：600109）股權進行談判，價值高達15億美元，惟京東績後跌逾4%。

【14：19】港股跌幅擴大至約240點，報29144點。友邦 （01299） 續尋日內底位，跌4.4%，低見96.85元，個股拖低大市130點，相當於超過一半跌幅。

【13：40】市監局公布百度騰訊等10宗互聯網違法案 各罰50萬人幣

【13：33】大市跌近200點，跌至29200點水平。

【13：22】內房股逆市向上，中海外 （00688） 升逾1%；潤地 （01109） 升逾2%；恒大 （03333） 升近1%；融創 （01918） 績後升9%。另外，碧桂園 （02007） 升逾1%；雅居樂 （03383） 升逾2%。

【13：22】大市最新再跌百點，恒指跌110點，報29275點。科指升0.8%，報8707點。

【13：19】本港疫情出現反彈，消息指新增約60完確診，港視 （01137） 午後升3%，高見13.14元，最新報13元。

【13：17】友邦 （01299） 午後跌幅略為擴大至4%，低見97.3元，續成交拖累大市元凶。

【13：05】美團 （03690） 股價午後一度轉升，最新報343.2元，跌0.4%，今早高開倒跌，曾低見334.4元。

【13：05】森松國際2155延遲上市 需時「獲取監管當局批准」

【13：00】港股午後初段跌幅收窄至約15點，報29370點。

石SIR今日推介融創中國

【12：45】回購消息刺激小米升逾8% 北水掃小米、逾千個沽盤排隊24元趁反彈獲利

【12：40】滙豐「炒房」員不滿削花紅 CEO祈耀年據報親解畫安撫

【12：35】消息指香港新增約60宗感染 港視股價逆市升

【12：25】國泰2月客運再跌98%、受累港府要求載客低見348人 貨運表現理想

【12：00】恒指半日跌73點，報29311點，成交1133億元。科指升1.3%，報8756點。小米 （01810） 升逾8%，為表現最好藍籌；快手科技 （01024） 逆市再升逾3%；京東 （09618） 績後跌近半成；友邦 （01299） 跌近4%藍籌最差；港鐵 （00066） 跌逾3%。

【11：53】快手 （01024） 股價今早逆市再升逾3%，高見323元。

【11：47】友邦 （01299） 跌近4%，報97.35元，個股拉低大市約120點。

【11：46】大市中午收市前跌約65點，報29319點，科指升1.2%，報8743點。

【11：30】內地股市半日反覆向好，上證升0.4%；深證升0.1%；創業板指升0.4%。

【11：27】百度9888首日招股 孖展暫錄29億元、超額認購逾1倍

【11：19】恒指最新跌165點，報29220點；科指升0.3%，報8669點。

【11：09】中芯國際 （00981） 最新回升0.8%，報26.9元。

【11：03】友邦 （01299） 績後反覆向下，最新跌近3.8%，報97.6元為日內低位。

【10：57】繼美團 （03690） 後，騰訊 （00700） 最新轉跌0.2%，至於小米 （01810） 逆市升逾7%；阿里巴巴 （09988） 升逾1%。

【10：39】光大環境漲近一成 全年多賺16%至60億 末期息增至16仙

【10：33】中芯國際 （00981） 股價昨升一成後，今早輕微回吐1%，低見26.35元。

【10：26】比特幣曾升穿58000美元水平，火幣科技 （01611） 、歐科雲鏈 （01499） 升逾2%；雄岸科技 （01647） 跌1%；美圖 （01357） 升0.8%。

【10：23】恒指反覆，最新再度跌100點。

【10：18】大市最新再度轉升。

【10：13】港股跌幅最新收窄至約30點；科指升0.8%。

【10：08】多隻股份績後向下，京東 （09618） 跌逾半成；聯通 （00762） 跌逾4%；友邦 （01299） 跌逾3%；港鐵 （00066） 跌近3%。

【10：01】大市跌幅擴大至100點，跌穿29300點水平。

【09：56】ATMX中，昨日造好的美團 （03690） 今早倒跌1.4%；小米 （01810） 升逾8%；騰訊 （00700） 升近1%；阿里巴巴 （09988） 升逾2%。

【09：56】融創中國升逾4% 去年多賺36.9%、末期息增34%至1.65元人幣

【09：54】碧桂園服務 （06098） 升逾2%，其全資附屬碧桂園物業香港與藍光嘉寶 （02606） 控股股東四川藍光和駿實業訂立一份補充諒解備忘錄，碧桂園物業香港擬以每股H股或每股內資股42.8546元人民幣的價格向藍光和駿收購藍光嘉寶1.15億股H股及75萬股內資股。

【09：51】日前公布折讓近11%配股的中國宏橋 （01378） ，昨日低開倒升後，今早股價續升8%，破頂高見12.12元。

【北水流向】北水重新吸資45億 13億掃騰訊 中國宏橋意外吸12億

【配股潮】中國宏橋折讓近11%配股 淨籌23億元

【09：47】港股高開倒跌，大市最新跌約10點。科指升1%，報8729點。

【09：45】京東 （09618） 績後早段低開低走，股價最新跌逾4%，低見346元。

【09：43】惠理去年多賺1.7倍、派息34仙 股價升逾4%

【09：41】呷哺呷嘛 （00520） 逆市跌半成，低見18.06元。

【09：40】龍昇 （06829） 股價飈升六成，破頂高見0.55元，成交30萬元。

【09：38】大市升幅早段收窄至約50點，報29440點。

【09：37】港鐵 （00066） 跌幅擴大至逾4%，低見46.7元。

【09：34】小米 （01810） 升幅擴大至逾9%，高見24元。

【09：32】滙豐 （00005） 逆市跌逾2%；渣打 （02888） 跌逾1%。另外，恒生 （00011） 跌0.6%；東亞 （00023） 跌0.1%；中銀香港 （02388） 跌逾1%。

【09：31】小米 （01810） 早段升幅擴大至7%，高見23.55元。

【09：29】京東 （09618） 績後跌2%。京東Non-GAAP（非通用會計準則）盈利按年增194%至24億元，超市場預期。

【京東業績】京東上季經調整盈利增194%勝預期 美股一度倒跌

【09：26】港鐵 （00066） 續偏軟，股價逆市跌0.3%。

【港鐵沙中線】港鐵去年虧損48億元、全年派息1.23元不變 沙中綫過海段明年首季通車「目標嚴峻」

【09：24】聯通 （00762） 股價績後靠穩，升0.8%。聯通去年純利升一成至124.9億元。

【業績│電訊股】聯通末期息增11%至0.164元、股息率4.1厘 目標年增7000萬5G客（第二版）

【09：20】恒生指數開報29550點，升164點。科指升2.3%，報8836點。小米 （01810） 升逾4%；美團 （03690） 升3%；阿里巴巴 （09988） 升逾2%；騰訊 （00700） 升近2%；友邦 （01299） 績後跌近2%。

【小米股價】小米擬斥最多100億回購 3月24日後不定期回購股份

【09：13】期指開報29538點，升262點或0.9%。

【09：03】人行開展100億元人民幣7天期逆回購操作，因今日有100億元人民幣逆回購到期，當日實現零投放零回籠。

【08：54】恒指黑期升222點，報29516點。道指期貨升59點，報32538點。

【08：40】中國反壟斷監管機構據報正考慮就反競爭行為，對阿里巴巴 （09988） 處以破紀錄罰款，金額或超過高通（美︰QCOM）2015年因反競爭行為而支付的9.75億美元（約76.05億港元）。

【阿里巴巴股價】阿里巴巴據報或遭反壟斷監管機構處以破紀錄罰款 金額或超76億元

【08：20】融創中國 （01918） 去年公司擁有人應佔溢利為356.4億元人民幣，按年增長36.9%，派末期息每股1.65元人民幣，按年增長33.9%。

【業績】融創中國去年多賺36.9% 末期息增33.9%至1.65元人幣

【07：55】友邦 （01299） 去年新業務價值按年跌33%至27.65億美元，末期息增加7.5%至每股100.3港仙，全年股息總額為每股135.30港仙，按年升6.9%。

【友邦業績】友邦全年新業務價值跌33% 末期息增7.5%至100.3仙

【07：45】百度9888入場費14899元 招股價上限295元 美股折讓10.4%

【07：45】嗶哩嗶哩「b站」通過香港第二上市聆訊、傳集資233億 股價曾升11%（第三版）

【07：45】汽車之家 （02518） 每股176.3元定價，超額認購9.71倍，一手中籤率35%。

【新股IPO】汽車之家2518超額認購近10倍 一手中籤率35%（附分配結果）

【07：30】美國總統拜登周四提前簽署由國會參眾兩院先後通過、總值1.9萬億美元的紓困方案並正式立法，美股投資氣氛進一步升溫，道指收市升188點或0.58%，報32485點。標指漲40點或1%，收報3939點。納指升329點或2.5%，報13398點。

【開市9點半】百度招股美股反彈7% 嗶哩嗶哩亦過關 專家點講？

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責任編輯︰梁浩碩