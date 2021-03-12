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【阿里巴巴股價】阿里巴巴據報遭破紀錄反壟斷罰款　WSJ：北京想阿里與馬雲撇清關係

股市 10:53 2021/03/12

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阿里巴巴據報或遭反壟斷監管機構處以破紀錄罰款　金額或超76億元

阿里巴巴 （09988） 或遭處以破紀錄罰款。《華爾街日報》引述消息人士報道指，中國反壟斷監管機構正考慮就反競爭行為，對阿里巴巴處以罰款，金額或超過高通（美︰QCOM）2015年因反競爭行為而支付的9.75億美元（約76.05億港元）罰款，是迄今中國企業史上的最高罰款。

報道又引述熟悉北京想法的官員表示，只要阿里巴巴與創辦人馬雲撇清關係，更緊密站在中共一方，監管機構並不希望打倒這間科技巨頭。

圖看近月阿里和螞蟻的監管風波重點

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阿里巴巴（美︰BABA）美股升2.8%，報240.8美元，盤後續升0.3%。港股方面，截至10時52分，阿里巴巴股價升1.4%，現報230.8元，成交額31億元。

報道指，阿里巴巴還將被要求終止迫使商戶「二選一」的壟斷行為，即阻止商家於包括京東 （09618） 在內的競爭對手平台上開店。

此外，監管機構正考慮是否要求阿里巴巴剝離與其主要網上零售業務無關的部分資產。

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責任編輯︰梁浩碩

港股 京東集團—SW（09618） 阿里巴巴－SW（09988）

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