【友邦業績】友邦新業務價值跌33%、末期息增7.5% 績後受壓跌近4%（第二版）

▲ 友邦全年新業務價值跌33% 派末期息每股100.3港仙

友邦 （01299） 公布業績，按固定滙率計算，友邦去年新業務價值按年跌33%至27.65億美元，新業務價值利潤率減少10.4個百分點至52.6%，年化新保費按年跌20%至52.19億美元。末期息增加7.5%至每股100.3港仙，全年股息總額為每股135.30港仙，按年升6.9%。

友邦表示，儘管外出限制導致2020年新業務價值下降，但隨著業務調整及限制的有所放寬，銷售勢頭有所恢復，並持續到2021年，今年首兩個月，友邦新業務價值按年比較增長15%。

業績公布後友邦股價跌3.8%，最新報97.5元，成交13.24億元。

期內，香港新業務價值按年減少66%至5.5億美元，受累2020年2月初實施旅遊限制，來自中國訪港旅客的新業務銷售實際上已經停頓。與上半年比較，其代理分銷來自本地客戶的業務於下半年錄得雙位數字的銷售增長。中國業務為集團新業務價值帶來最大貢獻，中國內地新業務價值按年跌17%至9.68億美元，主要由於2019新冠肺炎在首季爆發初期新銷售有限所致。

大摩認為友邦業績符合預期，並指其新業務價值下跌由於銷售放緩及利潤率下降所致。以地區計，中國續成最大業績貢獻地區，佔集團去年新業務價值32%，其於今年首季表現已回復強勁。至於新加坡及馬來西亞等東南亞地區，去年下半年起恢復增長，而泰國下半年新業務價值亦已較上半年增長33%。

（第二版：更新股價表現）

責任編輯︰梁浩碩