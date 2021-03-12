【友邦業績】友邦新業務價值跌33%、末期息增7.5% 績後受壓跌超過4%（第二版）

▲ 友邦全年新業務價值跌33% 派末期息每股100.3港仙

友邦 （01299） 公布業績，按固定滙率計算，友邦去年新業務價值按年跌33%至27.65億美元，新業務價值利潤率減少10.4個百分點至52.6%，年化新保費按年跌20%至52.19億美元。末期息增加7.5%至每股100.3港仙，全年股息總額為每股135.30港仙，按年升6.9%。

業績公布後友邦股價受壓，最新跌4.4%報96.9元，成交16.6億元。

友邦表示，儘管外出限制導致去年新業務價值倒退，但隨著業務調整及限制有所放寬，銷售勢頭有所恢復，並持續到今年首兩個月。友邦今年首兩個月新業務價值按年增長15%，首席執行官兼總裁李源祥表示，期內中國業務表現強勁，又指中國目前為集團最大市場，未來數年會繼續拓展中國版圖，其中於去年11月開始籌建的四川分公司預期可於短時間開業。

受疫情影響，去年2月起內地客基本上已無法來港投保，拖累香港新業務價值按年減少66%至5.5億美元。友邦區域首席執行官陳榮聲表示，為應對情況，集團加強代理轉型，針對更多本地客，令去年下半年本地客保費較上半年錄得雙位數增長。他相信，香港保險產品對內地客仍有吸引力，有信心通關後內地客會繼續來港投保。

大摩認為友邦業績符合預期，並指其新業務價值下跌由於銷售放緩及利潤率下降所致。以地區計，中國續成最大業績貢獻地區，佔集團去年新業務價值32%，其於今年首季表現已回復強勁。至於新加坡及馬來西亞等東南亞地區，去年下半年起恢復增長，而泰國下半年新業務價值亦已較上半年增長33%。

（第二版：更新股價表現及管理層言論）

責任編輯︰梁浩碩