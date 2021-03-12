【開市9點半】百度招股美股反彈7%　嗶哩嗶哩亦過關　專家點講？

（1）百度 （新上市編號：09888） 今日起至下周三（3月12至17日）啟動招股，一手入場費14899元，市場近期一直憂慮科技股調整，不過，百度美股收市大升6.8%，招股價仍較美股高10.4%，有專家建議不如直接買美股，不過，亦有專家建議到截止認購前再決定未遲，不過要睇實孖展認購情況，以免無孖展借。

即睇開市9點半重點：

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【新股IPO】百度9888周五起招股 波動市況認不認購？

【新股IPO】百度周五招股 券商預留最多1000億孖展額度

【新股IPO】百度9888入場費14899元 招股價上限295元 美股折讓10.4%

（2）嗶哩嗶哩「b站」市場消息指亦已通過上市聆訊，來港第二上市，b站曾升11%，收市仍升7.1%。

【新股IPO】嗶哩嗶哩「b站」通過香港第二上市聆訊、傳集資233億 股價曾升逾10%（第三版）

（3）京東 （09618） 業績優，美股股價一度炒升5.7%後，資金反而轉炒拼多多，拼多多股價急升9.6%，不過，暫未見京東有負面消息。

【京東業績】京東上季經調整盈利增194%勝預期 美股一度倒跌

（4）騰訊 （00700） 在短視頻市場殺出一條血路，大摩是這樣預期，保守估計2025年市佔率10%，而抖音及快手 （01024） 的市佔各自為42%及26%。短視頻大戰結果難料，不過騰訊股價有支持，就不難想象得到。

【大行報告】騰訊「視頻號」潛在巨大商業空間 大摩上調「最樂觀」情景目標價至1000元

【北水流向】北水重新吸資45億 13億掃騰訊 中國宏橋意外吸12億

（5）繼續關注內地基金贖回情況

【北水基金】內地公募基金未爆走資潮 每日贖回僅佔約1%

（6）小米不定期回購，可以看到雷軍老板非常關注公司股價，有望穩定投資者信心。

【小米股價】小米擬斥最多100億回購 3月24日後不定期回購股份

（7）港鐵 （00066） 維持派息，對股東來說，在市況艱難之下仍維持派息，就是好公司。

【港鐵沙中線】港鐵去年虧損48億元、全年派息1.23元不變 沙中綫過海段明年首季通車「目標嚴峻」

（8）美國經濟數據逐步向好，就業情況持續改善

【美國經濟】美國上周首申失業救濟人數為71.2萬 少於預期

（9）思佰益稱行業政總Jun Kusano指，在訪問中主要談及集團的業務策略，及與日本當地的地區性銀行的合作，並渴望成為日本第四大銀行。

【外資撤走？】日最大網上券商思佰益否認撤出香港 稱英報報道失實

港股9點半開市，在迫車返工途中，本網列舉9點開市前要注意的消息，帶出半點投資思考空間，編製「9點半開市」專欄，今天開市繼續送上。

記者：譚志偉