  • 20°C
香港時間 : 2021312日 (五) 06:29
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

免費登記

專題:退休理財

熱門關鍵字 : ATMX 新經濟股 收息 騰訊 阿里巴巴 滙豐 美國大選 上車盤 退休規劃 ETF

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢分析

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢分析

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【美股收市】美最快周末派錢 道指標指齊破頂 納指彈2.5%

股市 05:11 2021/03/12

分享：

美國疫情大流行1周年之際，總統拜登（Joe Biden）周四提前簽署由國會參眾兩院先後通過、總值1.9萬億美元的紓困方案並正式立法，較原定周五簽署提前一天 ; 白宮表示，現金支票最快本周末，可經銀行轉賬到民眾賬戶內。
拜登稍後將於美國東岸時間周四晚上8時，發表就職以來首場全國電視講話。市場觀望他控制疫情的下一步行動。美股投資氣氛進一步升溫，納指最多升2.8%，道指再創新高，曾漲364點，標指同破頂。投資界預期，紓困派錢在即，有部分會流入股市。

道指收市升188點或0.58%，報32485點。標指漲40點或1%，收報3939點。納指升329點或2.5%，報13398點。

拜登簽署紓困方案後，可與上輪額外失業補助無縫接軌，續向失業人士發放每周300美元，並本月內將向合資格人士發放1400美元。紓困方案包括失業救濟金、直接紓困支票、疫苗基金、以及派向州和地方聯邦政府的救濟金，可望為經濟復甦帶來支持。     美國上周首次申領失業救濟人數為71.2萬人，少於市場預期的72.5萬人；持續申領失業救濟人數為414.4萬人，連續第七周回落，也少於預期的420萬人。反映疫苗接種速度加快後，對勞工市場產生正面影響。

美國周四拍賣240億美元30年期國債，中標利率2.295%；投標倍數2.28，超過上個月的倍數2.176，但低於最近6次標售平均水平2.336。顯示市場對超長年期美債的需求未減，進一步緩和投資者對近期債息攀升的擔憂。美國10年期債息一度回落至一周低位1.479厘；現報1.52厘。

美元與美債息回落，金價連續第三天上揚。紐約4月期金收市升80美仙，報1722.6美元。

免費下載使用《香港經濟日報》App及成為會員，即時接收最精準的財經及時事新聞，多款迎新禮物任你選！詳情

短炒推介視頻，逢交易日下午開市前《香港經濟日報》App播出，立即收看

責任編輯：柯志宏

失業 疫情 美股 拜登 道瓊斯工業平均指數 美元 納斯達克綜合指數 標準普爾500指數 國債 白宮

上一篇文章

【美股市況】納指收市升2.5%　道指升188點　女股神ETF升逾5%（不斷更新）

下一篇文章

拜登提前簽署紓困案 道指標指齊破頂 聚焦稍後電視講話
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版

推薦文章

【美股市況】納指收市升2.5%　道指升188點　女股神ETF升逾5%（不斷更新）
【美股市況】納指收市升2.5%　道指升188點　女股神ETF升逾5%（不斷更新）
【恒指夜期+ADR】中概車股急升1成、騰訊ADR較港高1.8%　夜期收市升161點（不斷更新）
【恒指夜期+ADR】中概車股急升1成、騰訊ADR較港高1.8%　夜期收市升161點（不斷更新）
中美半導體行業成立「中美半導體產業技術和貿易限制工作組」　中芯國際升一成
中美半導體行業成立「中美半導體產業技術和貿易限制工作組」　中芯國際升一成
【電動車股】瑞銀：能與Tesla在電動車市場一併高下的車廠　不是蔚來汽車及小鵬汽車
【電動車股】瑞銀：能與Tesla在電動車市場一併高下的車廠　不是蔚來汽車及小鵬汽車
【新股IPO】百度周五招股　券商預留最多1000億孖展額度
【新股IPO】百度周五招股　券商預留最多1000億孖展額度
【新股IPO】百度9888入場費14899元　招股價上限295元　美股折讓10.4%
【新股IPO】百度9888入場費14899元　招股價上限295元　美股折讓10.4%