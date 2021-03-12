【美股收市】美最快周末派錢 道指標指齊破頂 納指彈2.5%

美國疫情大流行1周年之際，總統拜登（Joe Biden）周四提前簽署由國會參眾兩院先後通過、總值1.9萬億美元的紓困方案並正式立法，較原定周五簽署提前一天 ; 白宮表示，現金支票最快本周末，可經銀行轉賬到民眾賬戶內。

拜登稍後將於美國東岸時間周四晚上8時，發表就職以來首場全國電視講話。市場觀望他控制疫情的下一步行動。美股投資氣氛進一步升溫，納指最多升2.8%，道指再創新高，曾漲364點，標指同破頂。投資界預期，紓困派錢在即，有部分會流入股市。

道指收市升188點或0.58%，報32485點。標指漲40點或1%，收報3939點。納指升329點或2.5%，報13398點。

拜登簽署紓困方案後，可與上輪額外失業補助無縫接軌，續向失業人士發放每周300美元，並本月內將向合資格人士發放1400美元。紓困方案包括失業救濟金、直接紓困支票、疫苗基金、以及派向州和地方聯邦政府的救濟金，可望為經濟復甦帶來支持。 美國上周首次申領失業救濟人數為71.2萬人，少於市場預期的72.5萬人；持續申領失業救濟人數為414.4萬人，連續第七周回落，也少於預期的420萬人。反映疫苗接種速度加快後，對勞工市場產生正面影響。

美國周四拍賣240億美元30年期國債，中標利率2.295%；投標倍數2.28，超過上個月的倍數2.176，但低於最近6次標售平均水平2.336。顯示市場對超長年期美債的需求未減，進一步緩和投資者對近期債息攀升的擔憂。美國10年期債息一度回落至一周低位1.479厘；現報1.52厘。

美元與美債息回落，金價連續第三天上揚。紐約4月期金收市升80美仙，報1722.6美元。

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責任編輯：柯志宏