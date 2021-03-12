【美國紓困】拜登簽1.9萬億美元紓困案　發每周300美元失業支票、冀獨立日生活如常（第二版）

▲ 美國紓困法案提早獲通過

美國疫情大流行1周年之際，總統拜登（Joe Biden）周四提前簽署由國會參眾兩院先後通過、總值1.9萬億美元的紓困方案並正式立法，較原定周五簽署提前一天 ； 白宮表示，現金支票最快本周末可經銀行轉賬到民眾賬戶內。紓困方案落實加上債息回穩，10年期美國國債債息報1.5405厘，較上日高不足1點子，刺激美股造好。道指收市升188點或0.58%，報32485點。標指漲40點或1%，收報3939點。納指升329點或2.5%，報13398點。

另外，拜登於其上任後首次電視演說中提到，所有美國成人可於5月1日或之前獲得接種疫苗的資格，較此前預計更早；如果所有美國人都接種疫苗，日常生活將可於7月4日美國獨立紀念日前進一步回復正常。

惠譽：美1.9萬億紓困 將帶來強勁經濟刺激，可見【下一頁】

德銀：美國國會向民眾派發紓困金 料可導致約300億美元流入美股市場​​​​​​​，可見【下一頁】

眾議院通過紓困方案，交給拜登簽署後，可與上輪額外失業補助無縫接軌，續向失業人士發放每周300美元，並本月內將向合資格人士發放1,400美元。紓困方案包括失業救濟金、直接紓困支票、疫苗基金、以及派向州和地方聯邦政府的救濟金，可望為經濟復甦帶來支持。

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責任編輯：柯志宏